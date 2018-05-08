19 مرشح مثلي الجنسية يترشحون للمناصب السياسية بالمكسيك

أدانت عدد من المنظمات الحقوقية للمثلية الجنسية فى المكسيك أن 17 من أصل 19 مرشح مثلي يدعون للمثلية الجنسية سعيًا لكسب المناصب السياسية المختلفة.



وبحسب صحيفة "انفو باى" الأرجنتينية، اليوم الثلاثاء، فهناك عشر من أصل 17 مرشح زعموا بمثليتهم الجنسية يتنافسون للفوز بمنصب عمدة إحدى البلديات المكسيكية.



وتابعت الصحيفة يتمتع مثلى الجنسية فى المكسيك وبخاصة فى ولاية اواكساكا بمميزات، خاصة لذا فقد أعلن المركز الوطني للانتخابات أنه من بين 9660 مرشح انتخابي لمناصب سياسية يتم تخصيص 19 مقعدًا لمثلى الجنسية.



ومن جانبه أعلن المركز الوطني للانتخابات والمشاركة السياسية برفع دعوى قضائية ضدد لمرشحين المزعوم مثليتهم، مؤكدًا أنه إذا ثبت تورط المرشحين فى خداع المركز الوطني فإنه سيتعين على القضاء فرض عقوبه تتراوح بين الغرامة وإلغاء النشاط السياسي للأحزاب التابعة.

