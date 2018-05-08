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الثلاثاء 08/مايو/2018 - 04:55 م

السيسي: حريصون على التوصل لحل مشكلة "سد النهضة"

السيسي
السيسي
dostor.org/2162129

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "أوضحت للرئيس الأوغندى الموقف المصرى الخاص بملف سد النهضة، ومدى حرصنا على التوصل إلى حل للمسائل العالقة وفقًا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع فى 2015 وفي ضوء لاحتياجنا لمياه نهر النيل.

وأضاف السيسى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأوغندى موسيفينى، بقصر الاتحادية، اليوم الثلاثاء: أن زيارة يورى موسيفينى، الرئيس الأوغندى هامة، تعكس عمق العلاقات بين البلدين ونعمل على توطيدها وتدعيمها، لتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين، وأعرب عن تقديري الكبير عن دوره الكبير في تعزيز الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية، ودوره كقيادة أفريقية حكيمة، وتحقيق ما تصبو إليه شعوب القارة، وهو الدور الذى يحظى بتقدير كبير على المستويين المحلى والدولى.

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