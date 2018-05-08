سقوط 5 مسلحين استولوا على 3 ملايين جنيه من شركة مقاولات بالهرم

ألقت مباحث الجيزة، القبض على 5 مسلحين استولوا على مبلغ 3 ملايين جنيه بالإكراه من صاحب شركة مقاولات بمنطقة الهرم.



تلقى اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بلاغًا من صاحب شركة مقاولات بمنطقة الهرم بتعرضه للسرقة بالإكراه من مسلحين واستولوا منه على مبلغ 3 ملايين جنيهات وفروا هاربين، فشكل اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث، توصلت تحرياته إلى هوية المتهمين، وتبين أنهم 5 مسلحين كونوا عصابة للسرقة بالإكراه.



وأشارت التحريات إلى أنهم اقتحموا مقر شركة مقاولات بمنطقة "كعابيش" بالهرم، وتمكنوا من الاستيلاء على المبلغ المالى تحت تهديد الأسلحة، وانتقلت قوة أمنية تحت قيادة العميد محمد راسخ، مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، وتمكنت من ضبط المتهمين وإعادة المبلغ المستولى عليه.



بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.