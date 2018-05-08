القاهرة : الثلاثاء 08 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:00 م

في تاريخه البرلماني.. لماذا لم يقدم خالد محيي الدين أي استجوابات؟
09:55 م

فيديو.. الباز لـ"المصريين": لا تلتفتوا لأي متنطع يدعو للمصالحة مع الإخوان
08:55 م

ترامب يهنئ بوتين بتنصيبه رئيسًا لروسيا: نأمل أن تتحسن العلاقات
06:21 م

«حليمة» ينتقم من طفل باغتصابه ثم قتله فى «مقابر المعصرة»
06:05 م

التشيّع فى مصر.. عيد وأكلة وجماعة وشتمة
04:51 ص

2556 مسلحًا يغادرون مخيم اليرموك السورى
02:22 ص

كيف تدخل نظام «الحمدين» في شؤون الشعب الصومالي؟
12:38 ص

وحدة أورام معهد الكبد: مصر من الدول الأعلى إصابة بسرطان الكبد
11:33 ص

معاينة النيابة فى حادث الرحاب: الأعيرة خرجت من مسدس واحد «غير مرخص»
10:49 م

خاص.. خالد جلال يصدم الزمالك
08:00 م

أهالى الخنانسة بسوهاج يُشيّعون شهيد «العملية الشاملة»
07:13 م

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»
حوادث
الثلاثاء 08/مايو/2018 - 04:44 م

سقوط 5 مسلحين استولوا على 3 ملايين جنيه من شركة مقاولات بالهرم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ندي حمدي
dostor.org/2162121

ألقت مباحث الجيزة، القبض على 5 مسلحين استولوا على مبلغ 3 ملايين جنيه بالإكراه من صاحب شركة مقاولات بمنطقة الهرم.

تلقى اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بلاغًا من صاحب شركة مقاولات بمنطقة الهرم بتعرضه للسرقة بالإكراه من مسلحين واستولوا منه على مبلغ 3 ملايين جنيهات وفروا هاربين، فشكل اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث، توصلت تحرياته إلى هوية المتهمين، وتبين أنهم 5 مسلحين كونوا عصابة للسرقة بالإكراه.

وأشارت التحريات إلى أنهم اقتحموا مقر شركة مقاولات بمنطقة "كعابيش" بالهرم، وتمكنوا من الاستيلاء على المبلغ المالى تحت تهديد الأسلحة، وانتقلت قوة أمنية تحت قيادة العميد محمد راسخ، مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، وتمكنت من ضبط المتهمين وإعادة المبلغ المستولى عليه.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 23 ساعة

«حليمة» ينتقم من طفل باغتصابه ثم قتله فى «مقابر المعصرة»

منذ يومين

معاينة النيابة فى حادث الرحاب: الأعيرة خرجت من مسدس واحد «غير مرخص»

منذ 3 أيام

"العليا" تقضي بعدم دستورية قانون الإصلاح الزراعي

منذ 5 أيام

بالصور.. انقلاب سيارة نقل بمقطورة على طريق «ميت غمر- المنصورة»

منذ 6 أيام

غدًا.. محاكمة حسن مالك في قضية تمويل الإرهاب

منذ اسبوع

حكم قضائي بتغريم ربان سفينة أفرغت بقعة زيت بميناء نويبع

الآن

«المشاط»: اتفاق بين مصر واليونان وقبرص لتفعيل «سياحة الكروز»

السعودية: يجب توحيد الجهود لمواجهة تدخلات إيران في الدول العربية

البرلمان يوافق مبدئيًا على الحساب الختامى للعام المالى 2016 - 2017

مفاجأة.. جثة الأب فى حادث الرحاب أقل تعفنًا بـ9 ساعات

الأكثر قراءة

"رامز تحت الصفر".. سبب انسحاب هانى رمزى من سباق رمضان

خاص..أجانب الأهلي يرفعون راية العصيان في وجه البدري

سقوط شبكة "طارق وفوزية" لممارسة الدعارة بالغربية

مفاجأة.. جثة الأب فى حادث الرحاب أقل تعفنًا بـ9 ساعات

ألبومات الصور

بالصور.. النيابة الإدارية تؤكد سلامة القطع الأثرية بالمتحف الكبير

بالصور.. سكرتير جنوب سيناء يتفقد تطوير طرق شرم الشيخ

بالصور.. "تحالف البتروكيماويات" يستثمر البحث العلمي لدعم الاقتصاد

شاكر عبد الحميد يستعرض تجربة عفيفي مطر ببيت الشعر في الأقصر

نجم الساعة

الدستور في «مهرجان كان»: الأمن يحاصر السينما

ads
الأكثر قراءة

"رامز تحت الصفر".. سبب انسحاب هانى رمزى من سباق رمضان

خاص..أجانب الأهلي يرفعون راية العصيان في وجه البدري

سقوط شبكة "طارق وفوزية" لممارسة الدعارة بالغربية

مفاجأة.. جثة الأب فى حادث الرحاب أقل تعفنًا بـ9 ساعات

كشكول

بدء استقبال مسوغات تعيين 250 معلم مساعد بالبحيرة

كيف نتعامل مع الطفل الحركي

برلماني يطلب مناقشة عامة لمشروع تطوير التعليم بمجلس النواب

سكرتير عام المنوفية يستقبل وكيل وزارة التعليم الجديد بمكتبه

بالصور.. "إعلام النهضة" تحتفل بطلابها المتفوقين

الأمصار

وزير التجارة المصري يعلن عن أهمية التعاون المصري الأوغندي

إيران: قرار ترامب لن يؤثر على الاقتصاد الإيراني

الشرطة العراقية تعتقل 24 مطلوبا في قضايا إرهابية وجنائية بديالي

الدولار يرتفع لأعلى مستوى منذ بداية 2018

موظفو الاونروا في الأردن يطالبون بزيادة رواتبهم ويهددون

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

طفل أمريكي يفيق من الغيبوبة قبيل "قتله" بلحظات

دراسة تكشف أن الشمس ستزول ويحل مكانها جرم سماوى

قتال بين الأبقار السويسرية للتتويج بلقب الملكة

ولاد الكار

سالي عاطف: انتظروا إشراقة «الصّباح».. الإعلام أصبح مرتعًا لكل مَن «هب ودب».. ومعارضة النظام ليست غايتنا (حوار)

الصحة

بالأسماء.. 8 أطعمة قادرة على قهر أمراض قاتلة

الدستور على فيسبوك