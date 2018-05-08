"الداخلية" تنفى القبض على هارب من غرامة 10 جنيهات فى المنيا

نفى مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية ما تردد عن إلقاء وحدة مباحث مركز شرطة ملوى بمديرية أمن المنيا، القبض على أحد الأشخاص محكوم عليه بغرامة مالية قدرها 10 جنيهات.



وأكدت "الداخلية"، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عدم صحة ما جاء بالخبر المُشار إليه وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 7 الجارى تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا من ضبط حمدان مهنى عبدالحميد "مزارع" مقيم مركز ملوى بالمنيا، والمحكوم علية فى القضية رقم 61702017 غرامات مستأنفة مركز ملوى حصر رقم 9942018 "مبانٍ دون ترخيص" والمحكوم علية فيها بغرامة 10 آلاف جنيه بجلسة 2722018.. ولم يتم حجز المذكور حيث تم عرضه على النيابة العامة فى حينه لاتخاذ الإجراءات القانونية فى الحكم وتم صرفه من سرايا النيابة عقب سداد المصروفات.



وأهاب مسئول مركز الإعلام الأمنى بكل وسائل الإعلام ضرورة تحرى الدقه فيما يتم نشره من أخبار تتعلق بأداء أجهزة وزارة الداخلية لمهامها فى إنفاذ القانون.



