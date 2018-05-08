القاهرة : الثلاثاء 08 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:00 م

في تاريخه البرلماني.. لماذا لم يقدم خالد محيي الدين أي استجوابات؟
09:55 م

فيديو.. الباز لـ"المصريين": لا تلتفتوا لأي متنطع يدعو للمصالحة مع الإخوان
08:55 م

ترامب يهنئ بوتين بتنصيبه رئيسًا لروسيا: نأمل أن تتحسن العلاقات
06:21 م

«حليمة» ينتقم من طفل باغتصابه ثم قتله فى «مقابر المعصرة»
06:05 م

التشيّع فى مصر.. عيد وأكلة وجماعة وشتمة
04:51 ص

2556 مسلحًا يغادرون مخيم اليرموك السورى
02:22 ص

كيف تدخل نظام «الحمدين» في شؤون الشعب الصومالي؟
12:38 ص

وحدة أورام معهد الكبد: مصر من الدول الأعلى إصابة بسرطان الكبد
11:33 ص

معاينة النيابة فى حادث الرحاب: الأعيرة خرجت من مسدس واحد «غير مرخص»
10:49 م

خاص.. خالد جلال يصدم الزمالك
08:00 م

أهالى الخنانسة بسوهاج يُشيّعون شهيد «العملية الشاملة»
07:13 م

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»
فن
الثلاثاء 08/مايو/2018 - 04:40 م

أحمد مالك بطل فيلم "مونتريال جيرلز"

الفنان أحمد مالك
الفنان أحمد مالك
أش أ
dostor.org/2162119

يشارك الفنان أحمد مالك في بطولة فيلم "مونتريال جيرلز"، من إخراج الكندية باتريشيا تشيكا.

وذكر موقع مجلة "سكرين إنترناشيونال"، اليوم الثلاثاء، أن الفنان أحمد مالك، يلعب في العمل الفني دور طالب مصري يدعى "باسل"، يحصل على منحة لدراسة الطب في مدينة مونتريال الكندية، حيث يتعرف على ثقافات أخرى، ويكتشف رغبته في أن يصبح شاعرًا.

ويؤدي الممثل الكندي مانويل تادرس شخصية "زكي"، وهو عم "باسل" في الفيلم الذي يعد التجربة الأولى لباتريشيا تشيكا في إخراج فيلم طويل، بعد أن قدمت العديد من الأفلام قصيرة مثل "مورنينج أفتر".

وأفاد الموقع بأن المنتج محمد حفظي سيقوم بالإشراف على جزء من تصوير الفيلم.

موضوعات متعلقة

أحمد فهمي يبدأ تصوير «الكويسين» لعرضه في عيد الأضحى

بعد انتهاء تصوير «الضيف».. جميلة عوض في «البولو متش»

«جيني سليت وأليكس شارب» يشارك في بطولة «ذا صن ليت نايت»

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

حسن راتب يُهدى قلادة جامعة سيناء إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم

منذ أقل من شهر

الليلة.. حسن راتب يتحدث عن تجربته في تعمير أرض الفيروز بـ«سيناء تنتصر»

منذ أقل من شهر

بالصور.. محمد رمضان يذبح «عجلين» أثناء تصوير «نسر الصعيد»

منذ أقل من شهر

هند صبرى تجهز لفيلمين جديدين تونسى ومصرى

منذ أقل من شهر

مشادة بين نيللي كريم وسولافا في «اختفاء»

منذ أقل من شهر

مفيد فوزى يؤكد قصة حب غادة السمان وبليغ حمدى: الموسيقار لم يكن جادًا فى العلاقة

الآن

«المشاط»: اتفاق بين مصر واليونان وقبرص لتفعيل «سياحة الكروز»

السعودية: يجب توحيد الجهود لمواجهة تدخلات إيران في الدول العربية

البرلمان يوافق مبدئيًا على الحساب الختامى للعام المالى 2016 - 2017

مفاجأة.. جثة الأب فى حادث الرحاب أقل تعفنًا بـ9 ساعات

الأكثر قراءة

"رامز تحت الصفر".. سبب انسحاب هانى رمزى من سباق رمضان

خاص..أجانب الأهلي يرفعون راية العصيان في وجه البدري

سقوط شبكة "طارق وفوزية" لممارسة الدعارة بالغربية

مفاجأة.. جثة الأب فى حادث الرحاب أقل تعفنًا بـ9 ساعات

ألبومات الصور

بالصور.. النيابة الإدارية تؤكد سلامة القطع الأثرية بالمتحف الكبير

بالصور.. سكرتير جنوب سيناء يتفقد تطوير طرق شرم الشيخ

بالصور.. "تحالف البتروكيماويات" يستثمر البحث العلمي لدعم الاقتصاد

شاكر عبد الحميد يستعرض تجربة عفيفي مطر ببيت الشعر في الأقصر

نجم الساعة

الدستور في «مهرجان كان»: الأمن يحاصر السينما

ads
الأكثر قراءة

"رامز تحت الصفر".. سبب انسحاب هانى رمزى من سباق رمضان

خاص..أجانب الأهلي يرفعون راية العصيان في وجه البدري

سقوط شبكة "طارق وفوزية" لممارسة الدعارة بالغربية

مفاجأة.. جثة الأب فى حادث الرحاب أقل تعفنًا بـ9 ساعات

كشكول

بدء استقبال مسوغات تعيين 250 معلم مساعد بالبحيرة

كيف نتعامل مع الطفل الحركي

برلماني يطلب مناقشة عامة لمشروع تطوير التعليم بمجلس النواب

سكرتير عام المنوفية يستقبل وكيل وزارة التعليم الجديد بمكتبه

بالصور.. "إعلام النهضة" تحتفل بطلابها المتفوقين

الأمصار

العراق.. القبض على إرهابي والعثور على عبوات ناسفة من مخلفات داعش في نينوى

وزير التجارة المصري يعلن عن أهمية التعاون المصري الأوغندي

إيران: قرار ترامب لن يؤثر على الاقتصاد الإيراني

الشرطة العراقية تعتقل 24 مطلوبا في قضايا إرهابية وجنائية بديالي

الدولار يرتفع لأعلى مستوى منذ بداية 2018

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

طفل أمريكي يفيق من الغيبوبة قبيل "قتله" بلحظات

دراسة تكشف أن الشمس ستزول ويحل مكانها جرم سماوى

قتال بين الأبقار السويسرية للتتويج بلقب الملكة

ads
ولاد الكار

سالي عاطف: انتظروا إشراقة «الصّباح».. الإعلام أصبح مرتعًا لكل مَن «هب ودب».. ومعارضة النظام ليست غايتنا (حوار)

الصحة

بالأسماء.. 8 أطعمة قادرة على قهر أمراض قاتلة

الدستور على فيسبوك