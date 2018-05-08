أحمد مالك بطل فيلم "مونتريال جيرلز"

يشارك الفنان أحمد مالك في بطولة فيلم "مونتريال جيرلز"، من إخراج الكندية باتريشيا تشيكا.



وذكر موقع مجلة "سكرين إنترناشيونال"، اليوم الثلاثاء، أن الفنان أحمد مالك، يلعب في العمل الفني دور طالب مصري يدعى "باسل"، يحصل على منحة لدراسة الطب في مدينة مونتريال الكندية، حيث يتعرف على ثقافات أخرى، ويكتشف رغبته في أن يصبح شاعرًا.



ويؤدي الممثل الكندي مانويل تادرس شخصية "زكي"، وهو عم "باسل" في الفيلم الذي يعد التجربة الأولى لباتريشيا تشيكا في إخراج فيلم طويل، بعد أن قدمت العديد من الأفلام قصيرة مثل "مورنينج أفتر".



وأفاد الموقع بأن المنتج محمد حفظي سيقوم بالإشراف على جزء من تصوير الفيلم.