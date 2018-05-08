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الثلاثاء 08/مايو/2018 - 04:40 م

مفاجأة.. سعر تذكرة حفل راغب علامة فى رمضان بـ5000 جنيه

راغب علامة
راغب علامة
نرمين مقبل
dostor.org/2162118

طرحت الشركة المنظمة لحفل النجم اللبنانى راغب علامة، المقرر إقامته يوم الجمعة 25 مايو الجارى، الموافق التاسع من شهر رمضان، بأحد الفنادق الكبرى فى القاهرة بمنطقة الجولف.

وانقسمت أسعار التذاكر إلى 3 فئات الأولى، بـ5000 جنيه، الثانية بـ3000، والثالثة بـ2000 جنيه، وهو ما تسبب فى استياء عدد كبير من جمهوره، خاصة أن إيراد الحفل بالكامل عائد لصالح مستشفى أهل مصر للحروق، ورأى البعض أن السعر عالٍ بالنسبة للكثير، خاصة أن رغبتهم كانت المساهمة فى الخير.

ووافق «علامة» على إحياء هذا الحفل الخيرى لصالح مرضى مستشفى أهل مصر، وتبرع بأجره كاملًا لصالح المرضى.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى الثامنة مساء، ويشدو خلاله «علامة» بباقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة.

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