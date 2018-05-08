«الدوما الروسى» يؤيد تعيين مدفيديف رئيسًا للوزراء

وافق مجلس الدوما الروسى، خلال اجتماع عُقد، اليوم الثلاثاء، على تعيين دميترى مدفيديف، رئيسًا للوزراء.



وصوت لصالح مدفيديف 374 نائبًا (1ر84%)، مع العلم أن الحد الأدنى للأصوات اللازمة كان 226 صوتًا، فيما عارض ذلك 56 نائبًا.. وبلغ إجمالى عدد المصوتين 430 شخصًا.



يذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد تقدم باقتراح إلى مجلس الدوما لترشيح ميدفيديف لتولى منصب رئاسة الوزراء مجددًا.



وكان مدفيديف قد ألقى كلمة أمام مجلس الدوما الروسى، في وقت سابق اليوم، قال فيها إنه «جاهز للقيام بكل ما فى وسعي من أجل تطوير بلدنا روسيا، وقد وضعنا خطة كبيرة للتطوير ومعالجة كل الأزمات التى واجهناها من قبل، ومن المهم أن نحقق نقلة نوعية للاقتصاد الوطنى، ومجالات الحياة الأخرى».



وأضاف: «لابد أن أوجه رسالة مهمة للجميع بأن روسيا واقفة دائمًا وستكون جزءًا مهمًا فى العالم، ومهما حاول البعض إخراجنا من الأجندة العالمية، فإن روسيا ستبقى ولكن بشرط أن نعتنى بمصالحنا ولا نتراخى، وأن نطور علاقتنا بالغرب والشرق وبالعالم العربي».