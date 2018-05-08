"أبوجريشة": الإسماعيلي قدم أسوأ مباراة له أمام الزمالك

أعرب محمد محسن أبوجريشة، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن استيائه من خسارة فريقه أمام الزمالك في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر، وانتهت بفوز الأبيض (4 - 1).



وقال أبوجريشة، في تصريح اليوم الثلاثاء: "اللاعبون لم يكونوا في حالتهم، تلقينا خسارة غير متوقعة والفريق كله لم يكن في يومه، وقدمنا أحد أسوأ مبارياتنا هذا الموسم"، مضيفا: "الهدف الأول أربك حسابات الفريق قبل أن تستقبل شباكنا الهدف الثاني، حاولنا إجراء تغييرات ولكن إصابة بهاء مجدي صعبت الموقف، بجانب تراجع كالديرون عن مستواه بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا".



وتابع أبوجريشة: "الإسماعيلي هذا الموسم قدم أداءً جيدا.. واللاعبون كانوا يقاتلون طوال الموسم، ووصلنا لشيء كان غير متوقع بالنسبة للجماهير وسنقاتل على المركز الثاني وهدفنا عودة الإسماعيلي مرة أخرى لمنصات التتويج في أقرب فرصة".



وفي شأن آخر، تأكد غياب بهاء مجدي، الظهير الأيسر للإسماعيلي، عن لقاء المصري في الدوري الممتاز بعد تعرضه لمزق في العضلة الخلفية خلال لقاء الزمالك بنصف نهائي كأس مصر.



