بالصور.. النيابة الإدارية تؤكد سلامة القطع الأثرية بالمتحف الكبير

انتقل فريق تحقيقات من النيابة الإدارية، برئاسة حلمي حسين، رئيس النيابة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة، اليوم الثلاثاء، لمقر المتحف المصري الكبير، لمعاينة آثار الحريق الذي اندلع يوم الأحد الموافق 2018-4-29 وسؤال كل المسئولين بالمتحف، تنفيذًا لتعليمات المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية.



وتبين من المعاينة أن الحريق اندلع في الشدات الخشبية للسقالات المثبتة، لتجهيز الواجهة الخارجية للناحية الغربية الخلفية للمبنى نحو الساعة 12.30 ظهرًا وقت الراحة الرسمية لجميع العمال، وامتدت النيران لكامل الواجهة واحترقت الجهة الخارجية الغربية للواجهة، وأن الحريق أدى إلى تلف الطبقة العازلة المثبتة على الخرسانة ومجاري التكييف المعدنية وخراطيم الوصلات الكهربائية وتهشم زجاج الواجهة وأن مساحة الجزء المحترق 30 مترًا مربعًا، بينما لم يصب أي من العاملين أو المتواجدين بالموقع بأية إصابات جراء الحادث.



وتبين من معاينة النيابة عدم تأثر الجهة الداخلية للواجهة وخلو قاعة المتحف من أية قطع أثرية، وأن المكان لا يضم سوى قطعتين أثريتين تبين سلامتهما بالكامل وعدم تأثرهما بالحريق، الأولى هي تمثال للملك رمسيس الثاني وموجودة بالبهو الخاص بمدخل المتحف ويبعد عن مكان الحريق نحو 102 متر تقريبًا، والثانية هي تمثال عمود مريت بتاح وموجود داخل صندوق خشبي جوار تمثال رمسيس. وأن باقي القطع الأثرية التي يجري تجهيزها للعرض موجودة بقاعة أخرى بمعمل الترميم وتبعد ما لا يقل عن 400 متر عن مكان اندلاع الحريق.



واستمعت النيابة لأقوال رئيس اللجنة الفنية من الهيئة الهندسية والمشرفة على المتحف، التي قدمت تقريرها الشامل عن الواقعة للنيابة، كما سألت النيابة جميع المسئولين بالمتحف، وجارٍ استكمال التحقيقات والعرض على المستشارة فريال قطب.