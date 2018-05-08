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الثلاثاء 08/مايو/2018 - 04:28 م

بالصور.. بريانكا شوبرا وديبيكا بادكون تحدثان ضجة بحفل ميت جالا

بريانكا شوبرا
بريانكا شوبرا
منار أحمد
dostor.org/2162106

أشعلت الفنانة الهندية بريانكا شوبرا مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها في حفل ميت جالا، مساء أمس الاثنين، في حين تعددت الانتقادات لإطلالة الفنانة الهندية ديبيكا بادكون.

وظهرت كل من بريانكا شوبرا وديبيكا بادكون في الحفل السنوي بردود فعل متباينة من المعجبين على وسائل التواصل الاجتماعي، لافتين إلى أن غطاء الرأس لبريانكا انحدر بشكل جيد عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيما انتقد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الثوب غير المتناسق لديبيكا بادكون.

واختارت بريانكا فستانًا من قماش رالف لورين بزهور حمراء، مع غطاء متدرج مزين بسلسلة ذهبية يعيد إلى الأذهان الملكة في العصور الوسطى، وزادت من إطلالتها بماكياج بسيط.

ديبيكا كانت ترتدي ثوبا أحمر اللون مع شق عال من الفخذ، تم تصميم مجموعتها من قبل Prabal Gurung.

يشار إلي أن الحفل أقيم في متحف متروبوليتان للفنون، يوم الاثنين، وشهد مهرجان هذا العام موضة متقنة من نجمات هوليوود، ومن بينهن: ريهانا، وكاتي بيري، ونيكي ميناج، وبيونسيه، وجينيفر لوبيز، وكاردي بي، ولانا ديل ري، وريتا أورا، وأوما ثورمان، ومادونا، فضلًا عن ريانا وأمل كلوني ودوناتيلا فيرساتشي.


بالصور.. بريانكا شوبرا وديبيكا بادكون تحدثان ضجة بحفل ميت جالا
بالصور.. بريانكا شوبرا وديبيكا بادكون تحدثان ضجة بحفل ميت جالا
بالصور.. بريانكا شوبرا وديبيكا بادكون تحدثان ضجة بحفل ميت جالا
بالصور.. بريانكا شوبرا وديبيكا بادكون تحدثان ضجة بحفل ميت جالا
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