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الثلاثاء 08/مايو/2018 - 04:25 م

بالصور.. سكرتير جنوب سيناء يتفقد تطوير طرق شرم الشيخ

صوره من الحدث
صوره من الحدث
زياد القلشى
dostor.org/2162103

تفقد اللواء محمود عيسى، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، توسعة وتطوير ورصف الطرق واستكمال تطوير منطقة دلتا شرم بمدينة شرم الشيخ، والمقرر الانتهاء منها منتصف الشهر الجاري.

وأمر محافظ جنوب سيناء بسرعة الانتهاء والتطوير من رصف الطرق خلال 10 أيام، مشيرًا إلى أن تطوير المنطقة أمام دلتا شرم إضافه جديدة تسهم في ربط منطقة السوق التجارى بخليج نعمة، وستكون مزارًا سياحيًا آخر يضاف للأماكن السياحية الأخرى بشرم الشيخ.

وتشمل عملية التطوير رصف الطريق وإنشاء بلدورات ودورات مياه وكافتيريا وموقف للسيارات التاكسي والسرفيس وإنارة وأعمال تجميل، لتكون مزارًا سياحيًا آخر بشرم الشيخ.

بالصور.. سكرتير جنوب سيناء يتفقد تطوير طرق شرم الشيخ
بالصور.. سكرتير جنوب سيناء يتفقد تطوير طرق شرم الشيخ
بالصور.. سكرتير جنوب سيناء يتفقد تطوير طرق شرم الشيخ
بالصور.. سكرتير جنوب سيناء يتفقد تطوير طرق شرم الشيخ
بالصور.. سكرتير جنوب سيناء يتفقد تطوير طرق شرم الشيخ
بالصور.. سكرتير جنوب سيناء يتفقد تطوير طرق شرم الشيخ
بالصور.. سكرتير جنوب سيناء يتفقد تطوير طرق شرم الشيخ
بالصور.. سكرتير جنوب سيناء يتفقد تطوير طرق شرم الشيخ
بالصور.. سكرتير جنوب سيناء يتفقد تطوير طرق شرم الشيخ
بالصور.. سكرتير جنوب سيناء يتفقد تطوير طرق شرم الشيخ
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