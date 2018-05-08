سفارة بريطانيا: برنامج «مصر تبدأ» استكمل اكتشاف رواد الأعمال

أكدت السفارة البريطانية بالقاهرة، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أن برنامج «مصر تبدأ» المُمول من المملكة المتحدة استكمل مهمة اكتشاف رواد الأعمال المستقبليين فى مصر، حيث قام بجولة في تسع مدن مصرية كجزء من عروضه المتنقلة وورش عمله لرائدات الأعمال.



وقال السفير البريطانى فى القاهرة جون كاسن: إن برنامج «مصر تبدأ» يعمل على تحويل الشباب ممن لديهم أفكار اجتماعية مبتكرة إلى أبطال الاقتصاد الشامل لمصر، مضيفًا: «أن مصر كلها وليست القاهرة وحدها تذخر بالمواهب، مؤكدًا أن مستقبل الاقتصاد المصرى لا يقف فقط عند الشركات التقليدية».



ونوه إلى أنه تم اكتشاف المواهب المصرية فى جميع أنحاء مصر، وهذا هو السبب في أن السفارة قررت زيارة المحافظات بحثا عنهم، موضحًا أن برنامج "مصر تبدأ" يبحث عن الفكرة القادمة في عالم ريادة الأعمال.



ومن ناحيته، قال وليد لبادي، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية فى مصر وليبيا واليمن: إن دعم الابتكار وريادة الأعمال في جميع أنحاء مصر أمر حيوى، لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين الحياة.



وأضاف أن مبادرة «مصر تبدأ» تسهم في زيادة الوعي حول هذا الأمر فى جميع أنحاء البلاد، وتساعد رواد الأعمال على التغلب على العقبات المالية وتحقيق إمكاناتهم.



وقال مدير برنامج «مصر تبدأ» حسن منسى: إنه خلال جولاته فى إطار العروض المتنقلة ببرنامج «مصر تبدأ»، وجد أن الشباب المصريين أصبحوا على وعى تام بمشاكل مجتمعاتهم المحلية، ويعملون على تطوير الأفكار أو المشاريع الناشئة لحل تلك المشاكل.



وفى نوفمبر 2017 عقدت السفارة البريطانية في القاهرة شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية وشركة فلات 6 لابس، حيث قدمت منحة تقدر بـ2 مليون جنيه إسترليني أى حوالي 47 مليون جنيه مصرى؛ وذلك لإلهام ودعم الآلاف من رواد الأعمال المصريين من خلال تقديم عدد من خدمات دعم المشاريع، وأنشطة التوعية، وبرنامج فريد لاحتضان الأعمال.



وركزت العروض المتنقلة وحلقات العمل الخاصة ببرنامج «مصر تبدأ» على بناء المرونة والمعرفة لدى رواد الأعمال في المستقبل؛ لمساعدتهم فى بدء أعمالهم الخاصة، وجذب الاستثمارات، ومواجهة التحديات المحتملة، وأثناء جولة البرنامج، عرض برنامج «مصر تبدأ» فرص احتضان لأفضل الأفكار الاجتماعية الجديدة.



كما قدم البرنامج جوائز مالية فى آخر مسابقاته في الإسكندرية، والتي شهدتها مكتبة الإسكندرية، وتقدم أكثر من 1200 شخص بطلب للانضمام إلى برنامج احتضان المشاريع التابع لبرنامج «مصر تبدأ».