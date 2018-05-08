القاهرة : الثلاثاء 08 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:00 م

في تاريخه البرلماني.. لماذا لم يقدم خالد محيي الدين أي استجوابات؟
09:55 م

فيديو.. الباز لـ"المصريين": لا تلتفتوا لأي متنطع يدعو للمصالحة مع الإخوان
08:55 م

ترامب يهنئ بوتين بتنصيبه رئيسًا لروسيا: نأمل أن تتحسن العلاقات
06:21 م

«حليمة» ينتقم من طفل باغتصابه ثم قتله فى «مقابر المعصرة»
06:05 م

التشيّع فى مصر.. عيد وأكلة وجماعة وشتمة
04:51 ص

2556 مسلحًا يغادرون مخيم اليرموك السورى
02:22 ص

كيف تدخل نظام «الحمدين» في شؤون الشعب الصومالي؟
12:38 ص

وحدة أورام معهد الكبد: مصر من الدول الأعلى إصابة بسرطان الكبد
11:33 ص

معاينة النيابة فى حادث الرحاب: الأعيرة خرجت من مسدس واحد «غير مرخص»
10:49 م

خاص.. خالد جلال يصدم الزمالك
08:00 م

أهالى الخنانسة بسوهاج يُشيّعون شهيد «العملية الشاملة»
07:13 م

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»
حوادث
الثلاثاء 08/مايو/2018 - 04:21 م

ضبط موظف مساحة سهل الاستيلاء على 7700 متر لصاحب شركة بالمنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عمرو المزيدي
dostor.org/2162098

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط موظف بمديرية المساحة بالمنيا، لتواطئه مع آخر لتسهيل استيلائه على عدد من قطع الأراضى.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد بلاغا من محاميين بتضررهما من قيام أحد الأشخاص باستخراج صحيفة دعوى مشهرة بالشهر العقارى بمعاونة أحد موظفى المساحة على (16) قطعة أرض بمساحة 5000 متر تقريبًا تقسيم شلبى المنيا ملك إحدى الجمعيات التعاونية الجمعية و(5) قطع أرض بمساحة 2700 متر تقريبًا ملك إحدى الجهات بعقود مسجلة.

ومن خلال البحث والتحرى تبين صحة البلاغ وأسفرت عن قيام سيد ع. أ – مواليد 1974، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لإحدى شركات التجارة، مقيم صفط اللبن بالمنيا، وشعبان د. م- مواليد 1965، فنى مساحة بمديرية المساحة بالمنيا، مقيم بأبوقرقاص بالمنيا، بالتواطؤ فيما بينهما عن طريق قيام الأول بالتقدم بطلبات للشهر العقارى على أراضى ملك الجهتين التى بموجبها تم إرسال تلك الطلبات إلى هيئة المساحة لإجراء معاينة على الطبيعة وقيام الثانى بإجراء المعاينة على القطع المشار إليها وإثبات بيانات "على خلاف الحقيقة" على أن تلك القطع أرض فضاء بالرغم من وجود منشآت عليها، كما قام بإصدار كشف تحديد مساحى من جهة عمله لتسهيل استيلاء الأول على قطع الأراضى المشار إليها وتربحه من أعمال وظيفته.

وتأيد ذلك من خلال مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا والقسم الهندسى بمديرية المساحة بالمنيا، إذ تأكدت صحة الواقعة.

باستدعاء المتحرى عنه الثانى ومواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع "محمد.ش"، محامى الأول جارٍ تحديده وضبطه على النحو المشار إليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 23 ساعة

«حليمة» ينتقم من طفل باغتصابه ثم قتله فى «مقابر المعصرة»

منذ يومين

معاينة النيابة فى حادث الرحاب: الأعيرة خرجت من مسدس واحد «غير مرخص»

منذ 3 أيام

"العليا" تقضي بعدم دستورية قانون الإصلاح الزراعي

منذ 5 أيام

بالصور.. انقلاب سيارة نقل بمقطورة على طريق «ميت غمر- المنصورة»

منذ 6 أيام

غدًا.. محاكمة حسن مالك في قضية تمويل الإرهاب

منذ اسبوع

حكم قضائي بتغريم ربان سفينة أفرغت بقعة زيت بميناء نويبع

الآن

«المشاط»: اتفاق بين مصر واليونان وقبرص لتفعيل «سياحة الكروز»

السعودية: يجب توحيد الجهود لمواجهة تدخلات إيران في الدول العربية

البرلمان يوافق مبدئيًا على الحساب الختامى للعام المالى 2016 - 2017

مفاجأة.. جثة الأب فى حادث الرحاب أقل تعفنًا بـ9 ساعات

الأكثر قراءة

"رامز تحت الصفر".. سبب انسحاب هانى رمزى من سباق رمضان

خاص..أجانب الأهلي يرفعون راية العصيان في وجه البدري

سقوط شبكة "طارق وفوزية" لممارسة الدعارة بالغربية

مفاجأة.. جثة الأب فى حادث الرحاب أقل تعفنًا بـ9 ساعات

ألبومات الصور

بالصور.. النيابة الإدارية تؤكد سلامة القطع الأثرية بالمتحف الكبير

بالصور.. سكرتير جنوب سيناء يتفقد تطوير طرق شرم الشيخ

بالصور.. "تحالف البتروكيماويات" يستثمر البحث العلمي لدعم الاقتصاد

شاكر عبد الحميد يستعرض تجربة عفيفي مطر ببيت الشعر في الأقصر

نجم الساعة

الدستور في «مهرجان كان»: الأمن يحاصر السينما

الأكثر قراءة

"رامز تحت الصفر".. سبب انسحاب هانى رمزى من سباق رمضان

خاص..أجانب الأهلي يرفعون راية العصيان في وجه البدري

سقوط شبكة "طارق وفوزية" لممارسة الدعارة بالغربية

مفاجأة.. جثة الأب فى حادث الرحاب أقل تعفنًا بـ9 ساعات

كشكول

بدء استقبال مسوغات تعيين 250 معلم مساعد بالبحيرة

كيف نتعامل مع الطفل الحركي

برلماني يطلب مناقشة عامة لمشروع تطوير التعليم بمجلس النواب

سكرتير عام المنوفية يستقبل وكيل وزارة التعليم الجديد بمكتبه

بالصور.. "إعلام النهضة" تحتفل بطلابها المتفوقين

الأمصار

العراق.. القبض على إرهابي والعثور على عبوات ناسفة من مخلفات داعش في نينوى

وزير التجارة المصري يعلن عن أهمية التعاون المصري الأوغندي

إيران: قرار ترامب لن يؤثر على الاقتصاد الإيراني

الشرطة العراقية تعتقل 24 مطلوبا في قضايا إرهابية وجنائية بديالي

الدولار يرتفع لأعلى مستوى منذ بداية 2018

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

طفل أمريكي يفيق من الغيبوبة قبيل "قتله" بلحظات

دراسة تكشف أن الشمس ستزول ويحل مكانها جرم سماوى

قتال بين الأبقار السويسرية للتتويج بلقب الملكة

ads
ولاد الكار

سالي عاطف: انتظروا إشراقة «الصّباح».. الإعلام أصبح مرتعًا لكل مَن «هب ودب».. ومعارضة النظام ليست غايتنا (حوار)

الصحة

بالأسماء.. 8 أطعمة قادرة على قهر أمراض قاتلة

الدستور على فيسبوك