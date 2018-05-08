ضبط موظف مساحة سهل الاستيلاء على 7700 متر لصاحب شركة بالمنيا

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط موظف بمديرية المساحة بالمنيا، لتواطئه مع آخر لتسهيل استيلائه على عدد من قطع الأراضى.



تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد بلاغا من محاميين بتضررهما من قيام أحد الأشخاص باستخراج صحيفة دعوى مشهرة بالشهر العقارى بمعاونة أحد موظفى المساحة على (16) قطعة أرض بمساحة 5000 متر تقريبًا تقسيم شلبى المنيا ملك إحدى الجمعيات التعاونية الجمعية و(5) قطع أرض بمساحة 2700 متر تقريبًا ملك إحدى الجهات بعقود مسجلة.



ومن خلال البحث والتحرى تبين صحة البلاغ وأسفرت عن قيام سيد ع. أ – مواليد 1974، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لإحدى شركات التجارة، مقيم صفط اللبن بالمنيا، وشعبان د. م- مواليد 1965، فنى مساحة بمديرية المساحة بالمنيا، مقيم بأبوقرقاص بالمنيا، بالتواطؤ فيما بينهما عن طريق قيام الأول بالتقدم بطلبات للشهر العقارى على أراضى ملك الجهتين التى بموجبها تم إرسال تلك الطلبات إلى هيئة المساحة لإجراء معاينة على الطبيعة وقيام الثانى بإجراء المعاينة على القطع المشار إليها وإثبات بيانات "على خلاف الحقيقة" على أن تلك القطع أرض فضاء بالرغم من وجود منشآت عليها، كما قام بإصدار كشف تحديد مساحى من جهة عمله لتسهيل استيلاء الأول على قطع الأراضى المشار إليها وتربحه من أعمال وظيفته.



وتأيد ذلك من خلال مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا والقسم الهندسى بمديرية المساحة بالمنيا، إذ تأكدت صحة الواقعة.



باستدعاء المتحرى عنه الثانى ومواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع "محمد.ش"، محامى الأول جارٍ تحديده وضبطه على النحو المشار إليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.