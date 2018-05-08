القاهرة : الثلاثاء 08 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:00 م

في تاريخه البرلماني.. لماذا لم يقدم خالد محيي الدين أي استجوابات؟
09:55 م

فيديو.. الباز لـ"المصريين": لا تلتفتوا لأي متنطع يدعو للمصالحة مع الإخوان
08:55 م

ترامب يهنئ بوتين بتنصيبه رئيسًا لروسيا: نأمل أن تتحسن العلاقات
06:21 م

«حليمة» ينتقم من طفل باغتصابه ثم قتله فى «مقابر المعصرة»
06:05 م

التشيّع فى مصر.. عيد وأكلة وجماعة وشتمة
04:51 ص

2556 مسلحًا يغادرون مخيم اليرموك السورى
02:22 ص

كيف تدخل نظام «الحمدين» في شؤون الشعب الصومالي؟
12:38 ص

وحدة أورام معهد الكبد: مصر من الدول الأعلى إصابة بسرطان الكبد
11:33 ص

معاينة النيابة فى حادث الرحاب: الأعيرة خرجت من مسدس واحد «غير مرخص»
10:49 م

خاص.. خالد جلال يصدم الزمالك
08:00 م

أهالى الخنانسة بسوهاج يُشيّعون شهيد «العملية الشاملة»
07:13 م

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»
عالم
الثلاثاء 08/مايو/2018 - 04:21 م

إتلاف كمية كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة غرب شبوة اليمنية

الألغام الهندسية
الألغام الهندسية بالجيش اليمني
أش أ
dostor.org/2162097

أتلفت فرق نزع الألغام الهندسية بالجيش اليمنى كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة زرعتها ميليشيات الحوثى في مناطق متفرقة، بمديرية عسيلان غرب محافظة شبوة اليمنية.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت"، اليوم الثلاثاء، عن مصادر عسكرية قولها: «إن فرقًا هندسية تابعة للجيش اليمني قامت بتفجير كميات من مخلفات ميليشيات الحوثى من الألغام ومخلفات قذائف وصواريخ».

وتواصل فرق هندسية تابعة للجيش اليمنى التعامل مع الألغام التى زرعتها الميليشيات في عسيلان وبيحان.

موضوعات متعلقة

الجيش اليمني يحرر مركز مدينة ميدي من الحوثيين

الجيش اليمني يقتل قياديا كبيرا فى ميليشيا الحوثي

الجيش اليمني ينزع 300 ألف لغم خلال عامين

الجيش اليمني يقصف مواقع الميليشيات شرقي تعز

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 20 ساعة

ترامب يهنئ بوتين بتنصيبه رئيسًا لروسيا: نأمل أن تتحسن العلاقات

منذ يومين

2556 مسلحًا يغادرون مخيم اليرموك السورى

منذ يومين

كيف تدخل نظام «الحمدين» في شؤون الشعب الصومالي؟

منذ 4 أيام

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات

منذ 5 أيام

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابة

منذ 5 أيام

ماذا حدث لـ«نوبل»؟.. تفاصيل الأزمة الكبرى للجائزة العالمية

الآن

«المشاط»: اتفاق بين مصر واليونان وقبرص لتفعيل «سياحة الكروز»

السعودية: يجب توحيد الجهود لمواجهة تدخلات إيران في الدول العربية

البرلمان يوافق مبدئيًا على الحساب الختامى للعام المالى 2016 - 2017

مفاجأة.. جثة الأب فى حادث الرحاب أقل تعفنًا بـ9 ساعات

الأكثر قراءة

"رامز تحت الصفر".. سبب انسحاب هانى رمزى من سباق رمضان

خاص..أجانب الأهلي يرفعون راية العصيان في وجه البدري

سقوط شبكة "طارق وفوزية" لممارسة الدعارة بالغربية

مفاجأة.. جثة الأب فى حادث الرحاب أقل تعفنًا بـ9 ساعات

ألبومات الصور

بالصور.. النيابة الإدارية تؤكد سلامة القطع الأثرية بالمتحف الكبير

بالصور.. سكرتير جنوب سيناء يتفقد تطوير طرق شرم الشيخ

بالصور.. "تحالف البتروكيماويات" يستثمر البحث العلمي لدعم الاقتصاد

شاكر عبد الحميد يستعرض تجربة عفيفي مطر ببيت الشعر في الأقصر

نجم الساعة

الدستور في «مهرجان كان»: الأمن يحاصر السينما

ads
الأكثر قراءة

"رامز تحت الصفر".. سبب انسحاب هانى رمزى من سباق رمضان

خاص..أجانب الأهلي يرفعون راية العصيان في وجه البدري

سقوط شبكة "طارق وفوزية" لممارسة الدعارة بالغربية

مفاجأة.. جثة الأب فى حادث الرحاب أقل تعفنًا بـ9 ساعات

كشكول

بدء استقبال مسوغات تعيين 250 معلم مساعد بالبحيرة

كيف نتعامل مع الطفل الحركي

برلماني يطلب مناقشة عامة لمشروع تطوير التعليم بمجلس النواب

سكرتير عام المنوفية يستقبل وكيل وزارة التعليم الجديد بمكتبه

بالصور.. "إعلام النهضة" تحتفل بطلابها المتفوقين

الأمصار

العراق.. القبض على إرهابي والعثور على عبوات ناسفة من مخلفات داعش في نينوى

وزير التجارة المصري يعلن عن أهمية التعاون المصري الأوغندي

إيران: قرار ترامب لن يؤثر على الاقتصاد الإيراني

الشرطة العراقية تعتقل 24 مطلوبا في قضايا إرهابية وجنائية بديالي

الدولار يرتفع لأعلى مستوى منذ بداية 2018

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

طفل أمريكي يفيق من الغيبوبة قبيل "قتله" بلحظات

دراسة تكشف أن الشمس ستزول ويحل مكانها جرم سماوى

قتال بين الأبقار السويسرية للتتويج بلقب الملكة

ولاد الكار

سالي عاطف: انتظروا إشراقة «الصّباح».. الإعلام أصبح مرتعًا لكل مَن «هب ودب».. ومعارضة النظام ليست غايتنا (حوار)

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

بالأسماء.. 8 أطعمة قادرة على قهر أمراض قاتلة

الدستور على فيسبوك