إتلاف كمية كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة غرب شبوة اليمنية

أتلفت فرق نزع الألغام الهندسية بالجيش اليمنى كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة زرعتها ميليشيات الحوثى في مناطق متفرقة، بمديرية عسيلان غرب محافظة شبوة اليمنية.



وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت"، اليوم الثلاثاء، عن مصادر عسكرية قولها: «إن فرقًا هندسية تابعة للجيش اليمني قامت بتفجير كميات من مخلفات ميليشيات الحوثى من الألغام ومخلفات قذائف وصواريخ».



وتواصل فرق هندسية تابعة للجيش اليمنى التعامل مع الألغام التى زرعتها الميليشيات في عسيلان وبيحان.