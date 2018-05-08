إسماعيل يوسف: الزمالك قدم أفضل مبارياته أمام الإسماعيلي

أكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف العام على قطاع الكرة، أن الزمالك قدم أفضل مباراة له هذا الموسم أمام الإسماعيلي، أمس الإثنين، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بنتيجة 4-1، ليتأهل إلى نهائي كأس مصر.



وأشاد يوسف بالروح القتالية للاعبي الزمالك والإصرار على الفوز، وعدم الاكتفاء بتسجيل هدفين أو ثلاثة، موضحا أن الجهاز الفني للفريق بقيادة خالد جلال نجح في زرع الحب والتعاون والروح الجماعية بين اللاعبين خلال الفترة القصيرة الماضية، وهو ما ظهر من خلال الانسجام والتأقلم الكبير بين جميع اللاعبين في المباريات الأخيرة.



وقال: "مباراة نهائي كأس مصر يوم الثلاثاء المقبل ستكون أصعب من مباراة الإسماعيلي، بغض النظر عن الفريق المتأهل للنهائي، سواء الأسيوطي أو سموحة، فبطولة الكأس لا تعترف بالأسماء، ودائما تشهد مفاجآت".



وطالب عضو مجلس إدارة الزمالك لاعبي الفريق بالتركيز في المباراة المقبلة من أجل حصد لقب الكأس، وإنهاء الموسم الكروي ببطولة تضمن للفريق الموسم المقبل المشاركة في الكونفيدرالية الإفريقية، مشيدا بجماهير الزمالك الوفية التي تزحف خلف الفريق في مبارياته داخل مصر أو خارجها.