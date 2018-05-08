غدًا.. اجتماع الدورة 49 لمجلس وزراء الإعلام العرب

يعقد مجلس وزراء الإعلام العرب أعمال دورته العادية الـ49، غدًا الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور وزراء الإعلام والمسئولين عن الأجهزة الإعلامية في الدول العربية.



يحضر الاجتماع الدكتور خالد بن عبدالقادر الغامدي، رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي، والسفيرة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال، بالإضافة إلى المنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية في منظومة مجلس وزراء الإعلام العرب.



وأفاد بيان صادر عن الجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن يفتتح أعمال الاجتماع رئيس الدورة الحالية (48) للمجلس مفدي المسدي، المستشار لدى رئيس الحكومة التونسية والمكلف بالإعلام، حيث سيسلم رئاسة الدورة إلى ممثل الجمهورية الجزائرية رئيس الدورة (49) لمجلس وزراء الإعلام العرب.