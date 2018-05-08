تركيا تعتقل مسئولًا حزبيًا معارضًا بتهمة الترويج لجماعة "جولن"

اعتقلت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، مسئولا في حزب الخير المعارض، الذي ترأسه المرأة الحديدية ميرال أكشينار المرشحة للانتخابات الرئاسية أمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وأوضحت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية أن السلطات اعتقلت مسئول العلاقات العامة في الحزب كريم توراكليك، بتهمة الترويج لجماعة فتح الله جولن عبر منصات التواصل الاجتماعي.



وتعد زعيمة حزب الخير ميرال أكشينار أكبر تحدٍ يواجه الرئيس التركي في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 24 يونيو المقبل، كونها تستمد شعبيتها من نفس قاعدته الشعبية، وهي فئة الناخبين المحافظين والمؤيدين لقطاع الأعمال والمتدينين والقوميين.



وتتهم تركيا جولن بالوقوف وراء محاولة الانقلاب العسكري في عام 2016، فيما ينفي جولن ضلوعه في محاولة الانقلاب المزعوم.



