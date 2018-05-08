السيطرة على حريق بحظيرة مواشى فى الغربية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية من السيطرة على حريق بحظيرة مواشٍ بقرية إبشواي الملق التابعة لمركز قطور.



تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء أيمن لقية، مدير المباحث الجنائية، بنشوب حريق داخل حظيرة مواش بقرية إبشواى مركز قطور.



انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف، وتمكنت القوات من إخماد الحريق، وبسؤال "ن.ي"، 64 عامًا فلاح ومقيم بإبشواي اتهم "ر.ح"، 54 عامًا موظف بالأوقاف والد زوج نجله المبلغ "و.م"، 38 عامًا موظف بالأوقاف، نجل عم الأول ومقيمين بذات القرية، لوجود خلافات بينهم.



شُكل فريق بحث من ضباط البحث الجنائي بمركز قطور، وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمين وبمواجهتهما بما نسب إليهما نفيا ما وجه إليهما من اتهامات.



حرر محضر بالواقعة، وتم ندب خبراء الأدله الجنائية، للوقوف على أسباب الحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.