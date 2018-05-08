"الفوزان": أمن الطيران المدني يعد هاجسًا دوليًا

أكد مدير عام الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي المهندس يوسف الفوزان، اليوم الثلاثاء، أن أمن الطيران المدني يعد هاجسا دوليا لدى مختلف دول العالم.



وأضاف الفوزان، في كلمة بافتتاح الاجتماع الثالث لمجموعة عمل خطة الأمن والتسهيلات للطيران، الذي تستضيفه الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية على مدى 3 أيام، أن إدارة الطيران المدني ستأخذ التوصيات الصادرة عن هذا الاجتماع، وغيرها من التوصيات السابقة المعنية في هذا الشأن، لتطبقها في الكويت؛ بالتزامن مع التطور الكبير الذي تشهده البلاد في تطوير مطار الكويت الدولي الذي يتم تنفيذه حاليا.



ومن جانبه، أكد رئيس قسم تراخيص المطارات والأمن في (الطيران المدني) فهد العنزي، حرص الإدارة على عقد الاجتماع؛ للمساهمة بتحصين أمن المطارات وتطويرها في كافة الدول الأعضاء، مرحبا بانضمام عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص المعنى بأمن الطيران في الكويت للاجتماع، ومساهماتهم وتفاعلهم في تبادل الآراء والأفكار، ليكونوا رافدا مهما يصب في مصلحة الجميع.



وأضاف أنه لا يمكن الحديث عن الطيران المدني بشكل عام، دون الحديث عن الأمن الخاص بالمطارات، لاسيما أن هذه الصناعة أصبحت ضمن أهداف الإرهاب الدولي، مشيرا إلى أن الاجتماع يهدف إلى رفع مستوى أمن المطارات، دون التأثير على حركة المسافرين والشحن، وذلك عبر أفضل السبل ومواكبة آخر التطورات في هذا المجال، لمجابهة التهديدات المستجدة والخروج بخطة إقليمية للأمن والتسهيلات.