«الجبير»: إيران تتحمل مسئولية إطلاق الحوثيين صواريخ علينا

كشفت المملكة العربية السعودية عدد الصواريخ والمقذوفات التى أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية على أراضيها، حسب رسم توضيحي نشرته وزارة الخارجية السعودية عبرموقع التدوينات القصيرة "تويتر".



ويشرح الرسم التوضيحي، ما ذكره المتحدث الرسمي باسم التحالف العربى، العقيد تركي المالكي، بخصوص هجمات الحوثيين على المملكة.



وحسب الرسم التوضيحى الذي نشرته صفحة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، على «تويتر»، فإن عدد الصواريخ التي أطلقها «أنصار الله» على السعودية وصل إلى 132 صاروخًا، بينما تجاوز عدد المقذوفات 66 ألف مقذوف تم إطلاقها من الأراضي اليمنية.



ومن ناحيته، قال وزير الخارجية السعودية عادل الجبير، تعليقًا على الإحصائية: «طهران تتحمل المسئولية عن هذه الهجمات»، مضيفًا: «الاعتداءات الحوثية المدبرة من إيران، يستنكرها المجتمع الدولى بشدة، لكن تلك الهجمات لا تؤثر على استقرار المملكة العربية السعودية».



وتقود السعودية التحالف العربى لدعم الحكومة المعترف بها دوليًا فى اليمن، التي تقاتل الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء.



