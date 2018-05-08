وفاة عامل زراعى صدمته سيارة نقل بكفر الشيخ

صرحت نيابة مركز الرياض، تحت إشراف المستشار أحمد عاشور، رئيس النيابة الكلية بكفر الشيخ، بدفن جثة "عبدالحكم.م.أ"، 19 سنة، عامل زراعي مقيم بقرية بشلة مركز الرياض، بعد ورود تقرير مفتش الصحة.



كان اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز الرياض، بوصول "عبدالحكم.م.أ"، 19 سنة، جثة هامدة لمشرحة مركز الرياض، وانتقلت قوة من مركز الشرطة، وأفاد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة حدوث نزيف بالمخ نتج عنه سكتة دماغية وأزمة قلبية وتنفسية أدت للوفاة.



بسؤال والد المتوفي "محمود" 58 سنة مزارع، قال إن الوفاة حدثت نتيجة اصطدام سيارة نقل رقم 1060925 كفر الشيخ، بدراجة نارية كان يستقلها نجله داخل أحد الطرق الفرعية بالقرية، وفر قائدها هاربًا.



بالعرض على النيابة أمرت بالتحفظ على السيارة وضبط وإحضار سائق السيارة، وحُرر عن الواقعة المحضر رقم 11717 لسنة 2018 جنح مركز الرياض.

