بالصور.. "تحالف البتروكيماويات" يستثمر البحث العلمي لدعم الاقتصاد

افتتح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتور أحمد الصباغ، مدير معهد بحوث البترول، مشروع إعادة التدوير بمعهد بحوث البترول الذي أقيم على مساحة 1300 متر مربع، بالإضافة إلى منطقة لوجيستية كبيرة تتكون من ثلاثة خطوط إنتاج لتكسير وطحن المخلفات وتحويلها لحبيبات متجانسة ثم إنتاج البراميل البلاستيكية سعة 220 لترًا.



واستقبل الدكتور محمد عبد الرءوف، المنسق العام للتحالف، ضيوف المؤتمر واستعرض إمكانيات المشروع.



كما أوضح "الصباغ"، خلال جولتهم بالوحدة، الطاقة الإنتاجية للمشروع والتي تصل إلى 500 برميل يوميا، لافتًا الي أن المشروع يضم 3 معامل كيميائية وفيزيائية وميكانيكية لاختبار جودة البلاستيك المنتج وعمل الأبحاث العلمية اللازمة لتحسين خواصه وجارٍ حاليًا التفاوض مع بعض الشركات لتوريد الأجهزة اللازمة للمشروع.



كما أضاف "الصباغ" أن فريق العمل بالتحالف يخطط لتحويل تلك المعامل لمركز معتمد دوليًا فى اختبارات خلطات البلاستيك ومراقبة الجودة اللازمة لكل قطاع اللدائن والبلاستيك فى مصر، حيث لا تستطيع معظم الشركات والمصانع شراء تلك الأجهزة وإنشاء معامل اختبارات وبالتالي يمكن لمعهد بحوث البترول تقديم تلك الخدمات للغير، مما يدر دخلا إضافيا على المشروع.



وأوضح "الصباغ" أن المعهد وفر كل الدعم اللوجيستي والفني للتحالف بقيمة تصل الى 7 ملايين جنيه، وجاء هذا الدعم إيمانا من المعهد بأهمية المشروع للقطاع وثقة فى الجدوى الاقتصادية للمشروع حيث نتوقع أن يغطى كل تكاليفه فى فترة زمنية قصيرة.



وتابع: يلعب معهد بحوث البترول المصري دورًا مهما في دعم الاقتصاد، حيث تنطوي العقيدة البحثية في المعهد على قاعدتين مهمتين في الاقتصاد، وهما استثمار البحث العلمي في اقتصاد المعرفة وتطبيق اقتصاد تكلفة الفرصة البديلة، كما أن المعهد يعمل بخطوات مدروسة لبناء مجتمع بحثي في المعهد ونهضته، إيمانًا من المعهد بأن استثمار البحث العلمي يعتبر إحدى الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني.