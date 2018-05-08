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الثلاثاء 08/مايو/2018 - 04:02 م

"الجنيد" لـ"الدستور": اجتماع "الرباعى" يؤكد قراراته السابقة

عبد الله الجنيد
عبد الله الجنيد
نيفين أشرف
dostor.org/2162074

يجتمع وزراء إعلام دول "الرباعي العربي" لمكافحة الإرهاب "مصر، المملكة العربية السعودية، الإمارات، والبحرين"، مساء اليوم الثلاثاء، بالقاهرة، وذلك قبيل انطلاق أعمال اجتماع وزراء الإعلام العرب بالجامعة العربية غد الأربعاء.

وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي البحريني، عبدالله الجنيد:" إن اجتماع ممثلي الرباعي العربي المقرر عقده مساء اليوم بالقاهرة، قد لا يصدر عنه جديد سوى تأكيد ما اتخذ من قرارات سابقة، وكذلك رفض قطر اتخاذ أى خطوة إيجابية في حل الأزمة".

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه من المحتمل أن يتطرق البيان الوزراي إلى الانخراط التام وغير الأخلاقي من قبل منظومة الإعلام القطرية في دعم الموقف السياسي الإيراني والتنظيمات الإرهابية التي تدور في فلكه.

ويهدف الاجتماع لتنسيق المواقف المشتركة، بشأن كيفية التعامل مع إصرار قطر على مواقفها الداعمة للإرهاب، وعدم استجابتها للشروط التي وضعتها الدول الأربع لإنهاء المقاطعة.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل استمرار الأزمة القطرية التي تقترب من عامها الأول، بعد أن أعلنت دول الرباعي العربي، في الخامس من يونيو الماضي، قطع العلاقات مع قطر بسبب دعمها للإرهاب وتمويل التنظيمات المتطرفة، وهو ما تتنصل منه الدوحة حتى الآن.

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