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الثلاثاء 08/مايو/2018 - 04:01 م

مشكلات هواتف آي فون إكس تجبر "آبل" على استبدالها

آي فون إكس
آي فون إكس
وكالات
dostor.org/2162073

أرسلت "آبل" وثيقة جديدة لمتاجر البيع بالتجزئة ومقدمي الخدمات المعتمدين، تحدد من خلالها ما يجب عليهم فعله، عندما يواجه العملاء مشكلات تتعلق بتقنية "فيس آي دي" في آي فون إكس، حيث يجب عليهم الاختبار أولًا لمعرفة إمكانية حلها عبر الكاميرا الخلفية، وفي حال عدمه يجب استبدال الهاتف بآخر جديد.

ويبدو أن إصلاح الكاميرا الخلفية لحل مشاكل "فيس آي دي" أمر غير متوقع، إلا أن العديد من المستخدمين لاحظوا أنه عند فشل الكاميرا الخلفية، تفشل تقنية "فيس آي دي" أيضًا في العمل بشكل صحيح.

ووفق أحد مستخدمي موقع "ريديت" الذين واجهوا مشكلة في ميزة "فيس آي دي" على هاتف "آي فون إكس"، فإن العدسة المقربة في الكاميرا الخلفية متصلة بكاميرا "ترو ديبس"الأمامية، دون وجود معلومات رسمية تؤكد ذلك، حيث تظهر رسالة تفيد بأن "فيس آي دي غير متوفر، حاول مرة أخرى لاحقًا".

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