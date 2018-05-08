خطوات بسيطة لإجراء محادثات مشفرة على "تويتر"

تعمل شبكة "تويتر" للتدوين المصغر على ميزة جديدة تسمح للمستخدمين تبادل الرسائل فيما بينهم بشكل مشفر، على غرار تيليجرام وواتس آب وسيجنال،

ولوحظت هذه الميزة التي ستحمل اسم "المحادثات السرية" للمرة الأولى داخل تطبيق تويتر لأجهزة أندرويد من قبل مستخدمة تدعى Jane Manchun Wong، حيث كتبت تغريدة على حسابها بتويتر تقول فيها إن تويتر تعمل على خاصية رسائل مباشرة مشفرة من النهاية للنهاية.



وبحسب موقع "تك كرانش" المعني بالأخبار التقنية، فإن المتحدث الرسمي لشبكة تويتر رفض التعليق على الأمر، ولم يتضح بعد موعد إطلاق الميزة رسميًا.



وبحسب تغريدة وونغ فإن محادثات تويتر المشفرة تختلف عن واتس آب وآي ماسيج لأبل، بل يختار المستخدم بدء محادثة سرية مشفرة بنفس الكيفية التي تعمل بها محادثات فيس بوك مسنجر. وهي كالتالي:



1- افتح تطبيق تويتر في هاتفك أندرويد.

2- افتح محادثة بينك وبين الآخر التي تريد إجراء دردشة سرًا.

3- انقر على أيقونة المعلومات في الزاوية العليا اليمنى من هاتفك.

4- اختر "بدء رسالة نصية سرًا"، ستُفتح نافذة جديدة لبدء الدردشة المشفرة.