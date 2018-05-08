إصابة جوميز تحرمه من نهائى الأبطال وكأس العالم

أعلن أطباء نادي ليفربول الإنجليزي عن حاجة لاعب خط الدفاع الإنجليزي جو جوميز لإجراء عملية بعد تعرضه لإصابة في الكاحل، في المبارة الودية التي خاضها المنتخب الإنجليزي أمام المنتخب الهولندي.



وعالج أطباء النادي الإنجليزي اللاعب صاحب العشرين عاما بالإبر للتخفيف من آلام الإصابة، ليتمكن من خوض مبارتين في الدوري الإنجليزي.



وأكد أطباء النادي أن التعافي من الإصابة سيمتد لفترة غير محددة، مؤكدين بشكل قاطع غيابه عن نهائي دوري الأبطال المقرر في 26 مايو الحالي في العاصمة الأوكرانية كييف.



هذا ولن يخاطر اللاعب باللعب في كأس العالم خوفا من تفاقم إصابته.



يذكر أن المنتخب الإنجليزي سيلعب في المجموعة السابعة في كأس العالم إلى جانب منتخبات كل من بلجيكا، وبنما وتونس.



