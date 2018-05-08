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الثلاثاء 08/مايو/2018 - 03:38 م

الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بالاتفاق النووي مع إيران

الاتحاد الأوروبي
أش أ
dostor.org/2162023

صرحت ماجا كوسيجانسيك، المتحدثة باسم مسؤولة الشئون الخارجية والسياسية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، بأن الاتحاد سيظل ملتزما بالاتفاق النووي مع إيران.

وأضافت "كوسيجانسيك" في تصريحات نقلتها شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية" أن الاتفاق النووي مع إيران اتفاق ناجح، مشيرة إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت في مرات عديدة التزام طهران بتعهداتها، وتابعت "هذا ليس اتفاقا يقوم على الثقة، ولكنه اتفاق يقوم على الحقائق".

يشار إلى أن تلك التصريحات تأتي قبل ساعات من المؤتمر الصحفي المرتقب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سيعلن فيه موقف بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، ويتهم "ترامب" ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران بالكذب فيما يتعلق بطموحها النووي.

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