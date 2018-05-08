مقاتلات أمريكية تبدأ غارات ضد "داعش" في سوريا من البحر

بدأت قوة هجومية تابعة للبحرية الأمريكية، تقودها حاملة الطائرات هاري إس. ترومان، شن غارات في الثالث من مايو على تنظيم داعش في سوريا، مواصلة مهام يقوم بها تحالف تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم المتشدد.



وانضمت هذه القوة للأسطول السادس الأمريكي في 18 أبريل، بعد نحو أسبوع من شن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا غارات جوية استهدفت ما وصفته دول غربية بأنها منشآت أسلحة كيماوية سورية.



وقالت البحرية الأمريكية إن نشر هذه القوة الضاربة كان مقررا لدعم شركائها في التحالف وحلف شمال الأطلسي ولحماية المصالح الأمنية الأمريكية.



وقال الكابتن نيكولاس ديينا قائد ترومان: "بدأنا عمليات قتالية لدعم عملية العزم الصلب" وهي عملية بدأها التحالف في عام 2014 ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا.



وقالت البحرية، في بيان، إن أسراب الطائرات المقاتلة بدأت طلعاتها على سوريا من شرق البحر المتوسط في الثالث من مايو.



وحاملة الطائرات ترومان قادرة على حمل 90 طائرة منها إف-18 سوبر هورنت. وقال ستيفن جونايدي قائد إدارة الطيران بترومان إنه يوجد على ظهر الحاملة حاليا نحو 60 طائرة.



وقال شاهد من رويترز إن عدة مقاتلات أقلعت على التوالي يومي الجمعة والسبت من على ظهر الحاملة، وتشمل المجموعة الضاربة لترومان طرادا وأربع مدمرات، ولم يوضح مسئولون على ظهر حاملة الطائرات مدة بقاء القوة في المنطقة.



وقال الأميرال جين بلاك، قائد المجموعة الضاربة: "سنظل هنا طالما استمرت الحاجة لوجودنا".



وكان تدخل القوى الغربية في أبريل هو الأكبر ضد الرئيس السوري بشار الأسد.