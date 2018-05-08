القاهرة : الثلاثاء 08 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:00 م

في تاريخه البرلماني.. لماذا لم يقدم خالد محيي الدين أي استجوابات؟
09:55 م

فيديو.. الباز لـ"المصريين": لا تلتفتوا لأي متنطع يدعو للمصالحة مع الإخوان
08:55 م

ترامب يهنئ بوتين بتنصيبه رئيسًا لروسيا: نأمل أن تتحسن العلاقات
06:21 م

«حليمة» ينتقم من طفل باغتصابه ثم قتله فى «مقابر المعصرة»
06:05 م

التشيّع فى مصر.. عيد وأكلة وجماعة وشتمة
04:51 ص

2556 مسلحًا يغادرون مخيم اليرموك السورى
02:22 ص

كيف تدخل نظام «الحمدين» في شؤون الشعب الصومالي؟
12:38 ص

وحدة أورام معهد الكبد: مصر من الدول الأعلى إصابة بسرطان الكبد
11:33 ص

معاينة النيابة فى حادث الرحاب: الأعيرة خرجت من مسدس واحد «غير مرخص»
10:49 م

خاص.. خالد جلال يصدم الزمالك
08:00 م

أهالى الخنانسة بسوهاج يُشيّعون شهيد «العملية الشاملة»
07:13 م

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»
اقتصاد
الثلاثاء 08/مايو/2018 - 03:07 م

اتفاق نفطى بين السودان والسعودية لمدة 5 أعوام

السودان والسعودية
السودان والسعودية
وكالات
dostor.org/2161957

يتجه السودان إلى إبرام اتفاق نفطى لمدة 5 أعوام مع السعودية، يقضى بتزويده بنحو 1.8 مليون طن من النفط سنويا، فى وقت يعيش فيه السودان أزمة وقود حادة.

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن مصدر بالرئاسة السودانية، أمس الإثنين، أن «الجانبين السودانى والسعودي صاغا مسودة اتفاق للإمداد البترولي للسودان على أساس تفضيلى، ويتوقع إبرامها فى الأيام المقبلة بعد استكمال الجوانب المالية للاتفاق».

وقال وزير النفط والغاز السوداني عبدالرحمن عثمان، فى تصريحات صحفية عقب اجتماع ترأسه الرئيس السودانى عمر البشير الإثنين، لبحث موقف إمداد النفط بالبلاد: «إن الاتفاق مع السعودية طويل الأمد مدته 5 سنوات، وينص على تزويد السودان بالمواد البترولية، بإجراءات ميسرة الدفع، وبواقع مليون و800 ألف طن فى العام».

جاء ذلك بعد زيارة أجراها وزير النفط والغاز السودانى ووزير الدولة بالمالية عبدالرحمن ضرار، ومحافط بنك السودان المركزي حازم عبدالقادر، للمملكة لبحث التعاون النفطى بين البلدين.

ودخلت أزمة الوقود، التي تضرب البلاد أسبوعها الخامس، حيث عادت محطات التزود بالوقود إلى مشهد الطوابير الطويلة من السيارات، وانعكست الأزمة على المواصلات العامة.

وأكد وزير النفط والغاز السوداني أن موقف الإمدادات البترولية مطمئن جدًا، وأن مصفاة الخرطوم بدأت العمل منذ 6 أيام، وكانت تضخ في الخمسة أيام الماضية حوالى 1400 طن من الجازولين في اليوم، و1500 طن من البنزين، و850 طنًا من الغاز المنزلي.

وكان مساعد الرئيس السودانى فيصل حسن، قد سخر في تصريحات السبت من المراهنين على أزمة الوقود لإسقاط النظام، وأكد اقتراب حل أزمة الوقود خلال الأيام القادمة.

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

«فودافون»: 10 مليارات جنيه حجم استثماراتنا خلال 3 أعوام في مصر

منذ أقل من شهر

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا

منذ أقل من شهر

«أرامكو» السعودية الشركة الأكثر ربحية في العالم

منذ أقل من شهر

الدولار يتعافى من خسائره بعد تصريحات ترامب بشأن سوريا

منذ أقل من شهر

تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا

منذ شهر

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد

الآن

الشريف: وزارة المالية ستظل لها الرقابة على الصناديق الخاصة

"الدستور" تحقق في جريمة "الرحاب".. القاتل استغل "عيد العمال" لارتكابها

الحريري يعترف بتراجع تياره ونصر الله يعلن الانتصار

مفاجأة.. راتب رئيس هيئة الأوقاف يتخطى الحد القانوني

الأكثر قراءة

نكشف سر هروب مدرب الزمالك الجديد

"رامز تحت الصفر".. سبب انسحاب هانى رمزى من سباق رمضان

خاص..أجانب الأهلي يرفعون راية العصيان في وجه البدري

سقوط شبكة "طارق وفوزية" لممارسة الدعارة بالغربية

ألبومات الصور

بالصور.. بدء مؤتمر شراكة أورنج مع "حماقي"

بالصور.. بدء تنفيذ ممشى سياحي بواحة باريس في الوادي الجديد

محمد حماقي يصل المؤتمر الصحفي لشركة "أورنج"

"الدستور" تحقق في جريمة "الرحاب".. القاتل استغل "عيد العمال" لارتكابها

نجم الساعة

الدستور في «مهرجان كان»: الأمن يحاصر السينما

الأكثر قراءة

نكشف سر هروب مدرب الزمالك الجديد

"رامز تحت الصفر".. سبب انسحاب هانى رمزى من سباق رمضان

خاص..أجانب الأهلي يرفعون راية العصيان في وجه البدري

سقوط شبكة "طارق وفوزية" لممارسة الدعارة بالغربية

كشكول

إقامة التصفيات النهائية لمسابقة الرواد العموم لمديري مدارس الجمهورية

أستاذ بـ"إعلام القاهرة": وسائل الإعلام تلعب دور هام في تشكيل الوعي للرأي العام

اجتماع لمدارس 30 يونيو (وجه قبلي) لمتابعة سير أعمال الامتحانات

"المعاهد الأزهرية" ينشر نماذج "البوكليت" التجريبي للثانوية

مستشار "الإنجليزية" بالأزهر يعلن مواصفات امتحان الثانوية

الأمصار

الأردن.. يحذر من خطورة إنهاء أمريكا للإتفاق النووي مع إيران

السودان: تحرير 231 شخصًا احتجزتهم عصابة للإتجار بالبشر

مقتل 20 عنصرا من قوات الجيش السوري في هجوم لداعش الإرهابي

استراتيجيات شرطة رام الله حتى عام 2022

كيم جونج أون..يعرب عن أمله في بناء ثقة بين بلاده وواشنطن

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

طفل أمريكي يفيق من الغيبوبة قبيل "قتله" بلحظات

دراسة تكشف أن الشمس ستزول ويحل مكانها جرم سماوى

قتال بين الأبقار السويسرية للتتويج بلقب الملكة

ولاد الكار

سالي عاطف: انتظروا إشراقة «الصّباح».. الإعلام أصبح مرتعًا لكل مَن «هب ودب».. ومعارضة النظام ليست غايتنا (حوار)

الصحة

بالأسماء.. 8 أطعمة قادرة على قهر أمراض قاتلة

الدستور على فيسبوك