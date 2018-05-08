اتفاق نفطى بين السودان والسعودية لمدة 5 أعوام

يتجه السودان إلى إبرام اتفاق نفطى لمدة 5 أعوام مع السعودية، يقضى بتزويده بنحو 1.8 مليون طن من النفط سنويا، فى وقت يعيش فيه السودان أزمة وقود حادة.



ونقلت وكالة السودان للأنباء عن مصدر بالرئاسة السودانية، أمس الإثنين، أن «الجانبين السودانى والسعودي صاغا مسودة اتفاق للإمداد البترولي للسودان على أساس تفضيلى، ويتوقع إبرامها فى الأيام المقبلة بعد استكمال الجوانب المالية للاتفاق».



وقال وزير النفط والغاز السوداني عبدالرحمن عثمان، فى تصريحات صحفية عقب اجتماع ترأسه الرئيس السودانى عمر البشير الإثنين، لبحث موقف إمداد النفط بالبلاد: «إن الاتفاق مع السعودية طويل الأمد مدته 5 سنوات، وينص على تزويد السودان بالمواد البترولية، بإجراءات ميسرة الدفع، وبواقع مليون و800 ألف طن فى العام».



جاء ذلك بعد زيارة أجراها وزير النفط والغاز السودانى ووزير الدولة بالمالية عبدالرحمن ضرار، ومحافط بنك السودان المركزي حازم عبدالقادر، للمملكة لبحث التعاون النفطى بين البلدين.



ودخلت أزمة الوقود، التي تضرب البلاد أسبوعها الخامس، حيث عادت محطات التزود بالوقود إلى مشهد الطوابير الطويلة من السيارات، وانعكست الأزمة على المواصلات العامة.



وأكد وزير النفط والغاز السوداني أن موقف الإمدادات البترولية مطمئن جدًا، وأن مصفاة الخرطوم بدأت العمل منذ 6 أيام، وكانت تضخ في الخمسة أيام الماضية حوالى 1400 طن من الجازولين في اليوم، و1500 طن من البنزين، و850 طنًا من الغاز المنزلي.



وكان مساعد الرئيس السودانى فيصل حسن، قد سخر في تصريحات السبت من المراهنين على أزمة الوقود لإسقاط النظام، وأكد اقتراب حل أزمة الوقود خلال الأيام القادمة.