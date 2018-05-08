استقرار أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم

استقرت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، اليوم الثلاثاء، إذ سجّل متوسط سعر الدولار عند 17.65 جنيه للشراء، و17.75 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو 21.60 جنيه للشراء، و21.73 جنيه للبيع، وفقا للبنك المركزي.



وسجّل سعر الجنيه الإسترليني 24.64 جنيه للشراء، و24.78 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الفرنك السويسري 18.08 جنيه للشراء، و18.19 جنيه للبيع.



أما سعر الريال السعودي فسجّل 4.70 جنيه للشراء، و4.73 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي 58.74 جنيه للشراء، و59.12 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي 4.80 جنيه للشراء، و4.83 جنيه للبيع.