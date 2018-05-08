القاهرة : الثلاثاء 08 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:00 م

في تاريخه البرلماني.. لماذا لم يقدم خالد محيي الدين أي استجوابات؟
09:55 م

فيديو.. الباز لـ"المصريين": لا تلتفتوا لأي متنطع يدعو للمصالحة مع الإخوان
08:55 م

ترامب يهنئ بوتين بتنصيبه رئيسًا لروسيا: نأمل أن تتحسن العلاقات
06:21 م

«حليمة» ينتقم من طفل باغتصابه ثم قتله فى «مقابر المعصرة»
06:05 م

التشيّع فى مصر.. عيد وأكلة وجماعة وشتمة
04:51 ص

2556 مسلحًا يغادرون مخيم اليرموك السورى
02:22 ص

كيف تدخل نظام «الحمدين» في شؤون الشعب الصومالي؟
12:38 ص

وحدة أورام معهد الكبد: مصر من الدول الأعلى إصابة بسرطان الكبد
11:33 ص

معاينة النيابة فى حادث الرحاب: الأعيرة خرجت من مسدس واحد «غير مرخص»
10:49 م

خاص.. خالد جلال يصدم الزمالك
08:00 م

أهالى الخنانسة بسوهاج يُشيّعون شهيد «العملية الشاملة»
07:13 م

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»
اقتصاد
الثلاثاء 08/مايو/2018 - 03:02 م

المركزي: استقرار معدلات نمو التجارة العالمية

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
راندا التوني
dostor.org/2161948

أعلن البنك المركزي المصري، في أحدث تقرير له، عن استقرار معدل نمو التجارة العالمية نسبيًا في أكتوبر ونوفمبر 2017، بعدما سجل خلال الربع الثالث من 2017 أعلى معدل له منذ الربع الأول من 2011.

وتوقع المركزي إلى أن يسجل معدل النمو التجارة العالمية 4.6% خلال 2018، و4.4% في 2019 مقابل 4.7% في 2017.

وأضاف أن ذلك الاستقرار جاء مدعوما بتحسن النشاط الاقتصادي العالمي، ومع ذلك، فإن تقیید اوضاع السیاسة النقدیة في اقتصادیات الدول المتقدمة وتقیید التوسع في التسهیلات الائتمانیة في الصین من شأنه أن یحد من تحسن معدل نمو التجارة العالمیة.

الآن

الشريف: وزارة المالية ستظل لها الرقابة على الصناديق الخاصة

"الدستور" تحقق في جريمة "الرحاب".. القاتل استغل "عيد العمال" لارتكابها

الحريري يعترف بتراجع تياره ونصر الله يعلن الانتصار

مفاجأة.. راتب رئيس هيئة الأوقاف يتخطى الحد القانوني

الأكثر قراءة

نكشف سر هروب مدرب الزمالك الجديد

"رامز تحت الصفر".. سبب انسحاب هانى رمزى من سباق رمضان

خاص..أجانب الأهلي يرفعون راية العصيان في وجه البدري

سقوط شبكة "طارق وفوزية" لممارسة الدعارة بالغربية

ألبومات الصور

بالصور.. بدء مؤتمر شراكة أورنج مع "حماقي"

بالصور.. بدء تنفيذ ممشى سياحي بواحة باريس في الوادي الجديد

محمد حماقي يصل المؤتمر الصحفي لشركة "أورنج"

"الدستور" تحقق في جريمة "الرحاب".. القاتل استغل "عيد العمال" لارتكابها

نجم الساعة

الدستور في «مهرجان كان»: الأمن يحاصر السينما

ads
الأكثر قراءة

نكشف سر هروب مدرب الزمالك الجديد

"رامز تحت الصفر".. سبب انسحاب هانى رمزى من سباق رمضان

خاص..أجانب الأهلي يرفعون راية العصيان في وجه البدري

سقوط شبكة "طارق وفوزية" لممارسة الدعارة بالغربية

كشكول

إقامة التصفيات النهائية لمسابقة الرواد العموم لمديري مدارس الجمهورية

أستاذ بـ"إعلام القاهرة": وسائل الإعلام تلعب دور هام في تشكيل الوعي للرأي العام

اجتماع لمدارس 30 يونيو (وجه قبلي) لمتابعة سير أعمال الامتحانات

"المعاهد الأزهرية" ينشر نماذج "البوكليت" التجريبي للثانوية

مستشار "الإنجليزية" بالأزهر يعلن مواصفات امتحان الثانوية

الأمصار

الأردن.. يحذر من خطورة إنهاء أمريكا للإتفاق النووي مع إيران

السودان: تحرير 231 شخصًا احتجزتهم عصابة للإتجار بالبشر

مقتل 20 عنصرا من قوات الجيش السوري في هجوم لداعش الإرهابي

استراتيجيات شرطة رام الله حتى عام 2022

كيم جونج أون..يعرب عن أمله في بناء ثقة بين بلاده وواشنطن

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

طفل أمريكي يفيق من الغيبوبة قبيل "قتله" بلحظات

دراسة تكشف أن الشمس ستزول ويحل مكانها جرم سماوى

قتال بين الأبقار السويسرية للتتويج بلقب الملكة

ads
ولاد الكار

سالي عاطف: انتظروا إشراقة «الصّباح».. الإعلام أصبح مرتعًا لكل مَن «هب ودب».. ومعارضة النظام ليست غايتنا (حوار)

الصحة

بالأسماء.. 8 أطعمة قادرة على قهر أمراض قاتلة

الدستور على فيسبوك