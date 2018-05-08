المركزي: استقرار معدلات نمو التجارة العالمية

أعلن البنك المركزي المصري، في أحدث تقرير له، عن استقرار معدل نمو التجارة العالمية نسبيًا في أكتوبر ونوفمبر 2017، بعدما سجل خلال الربع الثالث من 2017 أعلى معدل له منذ الربع الأول من 2011.



وتوقع المركزي إلى أن يسجل معدل النمو التجارة العالمية 4.6% خلال 2018، و4.4% في 2019 مقابل 4.7% في 2017.



وأضاف أن ذلك الاستقرار جاء مدعوما بتحسن النشاط الاقتصادي العالمي، ومع ذلك، فإن تقیید اوضاع السیاسة النقدیة في اقتصادیات الدول المتقدمة وتقیید التوسع في التسهیلات الائتمانیة في الصین من شأنه أن یحد من تحسن معدل نمو التجارة العالمیة.