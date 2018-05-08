سفراء "عنيك فى عنينا": فخورون بوجودنا وسط عمال جبل الجلالة

حرص عدد من سفراء مبادرة "عنيك فى عنينا" لمكافحة مسببات العمى، على مرافقة قافلة اليوم التى انطلقت لمقر مشروع تحلية المياه بجبل الجلالة، بحضور الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة.



وقال الكابتن أحمد حسن، عميد لاعبى العالم، إنه حرص على التواجد اليوم وسط عمال جبل الجلالة لترجمة دعمه لمبادرة "عنيك فى عنينا" منذ يومها الأول على أرض الواقع رغم ارتباطه بموعد سفر مهم، مؤكدا أنه سيحرص على التواجد بشكل مستمر فى الفعاليات القادمة لتقديم الدعم المعنوى للعمال.



وأعرب "الصقر" عن فخره بالمبادرة التى نجحت فى وقت قياسى فى الوصول لأكثر من 50 قرية ونجح على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى اثنين من أكبر المشروعات القومية هما العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع تحلية مياه البحر بجبل الجلالة.



كما أكدت الفنانة هنا شيحة، خلال تفقدها أعمال القافلة، سعادتها بمستوى التوعية الصحية التى يقدمها فريق المبادرة، وتنظيم غرف الكشف على العيون المجهزة بأحدث أجهزة الفحص رغم التواجد فى منطقة مشروعات، مشيرة إلى أن سعادة العمال بزيارتهم اليوم شجعتها على التواجد فى القوافل القادمة، مؤكدة أن حجم الإنجاز الذى يحققه هؤلاء العمال لا يوفى بأى شكر.



من جانبه، أكد الفنان أحمد فلوكس استعداده للسفر لقرى ونجوع الصعيد لدعم مرضى العيون، مشيرا إلى أن ما رآه اليوم من تنظيم وخدمة طبية متميزة لعمال جبل الجلالة يؤكد مصداقية مبادرة "عنيك فى عنينا" ومؤسسة صناع الخير للتنمية فى سعيها للقضاء على الأمراض المسببة للعمى فى مصر.



وصرحت السفيرة كورين شنودة، عضو مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، بأن المبادرة ستحرص على تواجد عدد من سفراء المبادرة فى كل قافلة بعد الانطباع الجيد وتحسن الروح المعنوية للعمال الذى تركته زيارة اليوم، مشيرة إلى أن المبادرة لديها 11 سفيرًا حتى الآن من نجوم الفن والكرة.



وأضافت شنودة أن زيارة الدكتور محمد سعفان لقافلة مبادرة "عنيك فى عنينا" للمرة الثانية تؤكد حرص الدولة على دعم فئة من أشد الفئات احتياجا وهى العمالة غير المنتظمة، مؤكدة أنه يتابع أولا بأول اللتنسيق للقوافل واختيار أماكن العمل.