روسيا ترفع الحجب عن أكثر من 3.7 مليون عنوان بروتوكول إنترنت

أعلنت الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات، اليوم الثلاثاء، رفع الحجب عن ست شبكات تابعة لشركة "جوجل"، وإبقائه على عناوين بروتوكولات إنترنت يستخدمها تطبيق "تلجرام" للاتصالات.



وجاء في بيان الهيئة: "في إطار حزمة التدابير المتخذة لتطبيق قرار المحكمة بحق (تلجرام)، رفعت الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات الحجب عن ست شبكات لجوجل (أكثر من 3.7 مليون عنوان بروتوكول إنترنت) وفي نفس الوقت، تم تحديد وحجب عناوين بروتوكولات إنترنت (تلجرام) الموجودة ضمن هذه الشبكات".



يشار إلى أن محكمة موسكو سمحت، يوم الجمعة 13 أبريل الماضي، لهيئة الرقابة على الاتصالات الروسية بحجب تطبيق التواصل (تلجرام) في روسيا، دون انتظار قرار الاستئناف، وفقا لما أفاد به مراسل "سبوتنيك" من قاعة المحكمة.



واستغرقت الجلسة التي لم يحضرها محامو التطبيق أقل من نصف ساعة.



وقررت المحكمة حجب التطبيق إلى حين تقديم "مفاتيح التشفير" إلى السلطات.