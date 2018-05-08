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الثلاثاء 08/مايو/2018 - 02:53 م

حبس شقيقين بتهمة قتل نجل شقيقتهما فى القليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كتب صلاح حسنى
dostor.org/2161933

قررت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، برئاسة أحمد البلتاجى، اليوم الثلاثاء، حبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقتلهما نجل شقيقتهما طعنا بالسكين، للخلاف على دفع متأخرات مياه وكهرباء لشقة استأجرها المجنى عليه من خالتهما.

تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد الشاذلى، رئيس مباحث قسم ثانى شبرا الخيمة، يفيد بورود إشارة من المستشفى بوصول "عبدالله.ر"، 22 سنة عامل جثة هامدة، إثر عدة طعنات فى أنحاء الجسد.

وتوصلت التحريات إلى أن المجنى عليه تشاجر مع "ح.م"، 45 سنة وشقيقه "م" 48 سنة، بسبب قيام المجنى عليه باستئجار شقة لدى خالة الطرف الثاني، وبعد ترك المجنى عليه للشقه رفض دفع متأخرات عداد الكهرباء والمياه، فتوجها الشقيقان إلى المجنى عليه لمعاتبته ومطالبته بدفع الأموال رفض ونشبت بينهما مشاجرة انتهت بقيام الشقيقين بطعن المجنى عليه عدة طعنات أودت بحياته.

وتوصلت التحريات إلى أن المجنى عليه نجل شقيقة المتهمين، وتم نقل الجثة إلى المستشفى وألقى القبض على المتهمين وضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وأحيلا المتهمان للنيابة التى أصدرت قرارها السابق.

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