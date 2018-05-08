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الثلاثاء 08/مايو/2018 - 02:53 م

البرلمان يوافق على أبواب الحساب الختامى بالكامل

الدكتور علي عبدالعال
الدكتور علي عبدالعال
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
dostor.org/2161932

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، على أبواب الحساب الختامى، وهى الأجور والتعويضات للعاملين والمصروفات الأخرى، والسلع والخدمات، وفوائد الديون، والدعم والمنح والمزيا الاجتماعية، وشراء الأصول غير المالية، وحيازة الأصول المالية والمحلية والأجنبية وسداد القروض المحلية والأجنبية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب، المنعقدة الآن، لمواصلة نظر تقرير لجنة الخطة والموازنة حول الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والحساب الختامى لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والحساب الختامى للهيئة القومية للإنتاج الحربى، والحساب الختامى للخزانة العامة للعام المالى 2016 -2017.

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