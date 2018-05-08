«المشاط»: الاتفاق بين مصر وقبرص واليونان لتفعيل سياحة «الكروز»

كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن هناك لجانًا فنية تم عقدها بين مسؤلى الوزارة والمسئولين المعنيين بقبرص واليونان، للتناقش حول تفعيل البرامج المشتركة لتفعيل سياحة الكروز.



وأشارت "المشاط" -خلال المؤتمر الصحفى الذى أقيم على هامش التجمع الرابع والأربعين لجنة الشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية- إلى أن اللجنة أصدرت بعض التوصيات الخاصة بالموانئ نفسها لرفع الكفاءة والجاهزية وبعدها يتم عقد لقاء بين وزراء السياحة الثلاثة ورفع تقرير لرؤساء الجمهوريات الثلاثة للموافقة قبل تنفيذ البرامج.



وأضافت أنه تم عقد لقاء بين أمين عام منظمة السياحة العالمية، والرئيس عبدالفتاح السيسى، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لبحث آليات التطوير السياحى والابتكارات السياحية.



وأضافت المشاط، أنه سيتم التعاون مع كل المنظمات الدولية لتحقيق التنمية السياحية والمستدامة.

وأوضحت أن عقد هذا الاجتماع داخل مدينة شرم الشيخ يؤكد مدى الأمن والأمان بالمدينة، وحبهم المقاصد السياحية لها، فقد تم الاتفاق على أن الاجتماع المقبل للجنة ستستضيفه مصر أيضًا.



وأشارت المشاط إلى أن حركة السياحة العربية البينية تمثل 30% من حركة السياحة الوافدة لمصر، موضحة أن التأشيرات تقف عائقًا أمام الحركة العربية، موضحًا أن السياحة تعمل حاليًا على الترويج الإلكترونى والتواصل الاجتماعى لجذب شرائح جديدة من السائحين بصفة عامة والشباب العربى بصفة خاصة.



وأوضحت أنه تم تفعيل عدد من البرامج المشتركة مع عدد من الدول فى مجال التدريب ومن بينها السودان.



