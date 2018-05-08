السعودية: يجب توحيد الجهود لمواجهة تدخلات إيران في الدول العربية

أكد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، ضرورة توحيد الجهود والمواقف، لمواجهة تدخلات إيران في شئون الدول العربية.



وأكد الوزراء السعودي - في الوقت نفسه - الوقوف مع المغرب، بما في ذلك قطع العلاقات مع إيران.



وقال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام السعودي بالنيابة عصام بن سعد بن سعيد، عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، إن المجلس "عبّر عن إدانة المملكة للتدخلات الإيرانية في شئون المغرب الشقيق، عبر أداتها ميليشيا حزب الله الإرهابية، التي تدرب عناصر ما تسمى جماعة البوليساريو بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المغرب".



وأكد وقوف المملكة مع مملكة المغرب وتأييدها في كل ما يضمن أمنها واستقرارها، بما في ذلك قرارها قطع علاقاتها بإيران.



كانت المملكة المغربية أعلنت مطلع الشهر الجاري قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، واستدعاء السفير المغربي في طهران، مع مطالبة المبعوث الإيراني بمغادرة الرباط. واتهم وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ناصر بوريطة، حزب الله، الحليف لإيران، بتقديم الدعم اللوجستي والتدريب لجبهة البوليساريو لاستقلال الصحراء الغربية.



