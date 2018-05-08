البرلمان يوافق مبدئيًا على الحساب الختامى للعام المالى 2016 - 2017

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 - 2017 من حيث المبدأ.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب، المنعقدة الآن، لمواصلة نظر تقرير لجنة الخطة والموازنة حول الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والحساب الختامى لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والحساب الختامى للهيئة القومية للإنتاج الحربى، والحساب الختامى للخزانة العامة للعام المالى 2016 -2017.



