ليبيا تواصل التحقيقات لكشف هجوم طرابلس الإرهابي

تواصل لجنة التحقيق الخاصة بكشف ملابسات الهجوم الإرهابي على المفوضية العليا للانتخابات، تحقيقاتها المكثفة بمتابعة ملف القضية للكشف عن ملابساته.



وأكد الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، محمد السلاك، خلال مؤتمر صحفي، أنه "بالتوازي مع التحقيقات التي تتم بمتابعة من رئيس المجلس فائز السراج، ووزير الداخلية، تتم اتخاذ جملة من التدابير الاستثنائية لحماية مقر المفوضية العليا للانتخابات".



ولفت إلى أن "السراج أكد على أن مثل هذه الأعمال الإجرامية لن تعرقل المسار الديمقراطي وإجراء الانتخابات، مع التشديد على سرعة الإيفاء بالاستحقاق الدستوري الذي ستبنى عليه الانتخابات التشريعية والرئاسية المزمع عقدها قبل نهاية العام الجاري".