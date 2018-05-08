البورصة تسترد 9.6 مليار جنيه من خسائرها

أنهت مؤشرات البورصة معاملات جلسة اليوم الثلاثاء على صعود واضح، بدعم من مشتريات مؤسسية للمستثمرين العرب على الأسهم الكبرى والقيادية بالسوق.



واسترد رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة نحو 9.6 مليار جنيه ليسجل مستوى 990.9 مليار.



وعوض المؤشر الرئيسي للبورصة نحو 291 نقطة من خسائره ليغلق مرتفعا بنسبة 1.66% ويسجل مستوى17914 نقطة، كما ارتفع المؤشر الثانوى "أى جى إكس 70" بنسبة 35. 0% تعادل 3 نقاط ليسجل مستوى 873 نقطة، ما ساهم فى ارتفاع المؤشر الأوسع نطاقا "أى جى إكس 100" بنسبة 41. 0% تعادل 9.3 نقطة ليصل إلى مستوى 2270 نقطة.