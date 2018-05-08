ارتفاع فائض الصادرات الصينية إلى أمريكا

سجل فائض تجارة الصين مع الولايات المتحدة زيادة في أبريل، ما يؤكد الخلل في توازن الصادرات والواردات بين القوتين الاقتصاديتين الأبرز في العالم، واللتين تسعيان إلى التوصل إلى حل يمنع اندلاع حرب تجارية.



ويرجح أن تزيد الأرقام التي صدرت الثلاثاء من تصميم واشنطن على إصلاح الميزان التجاري مع الصين بعد أن انتهت محادثات عالية المستوى في بكين الأسبوع الماضي بإقرار الطرفين بوجود اختلافات كبيرة في الدخل من التجارة بينهما في الوقت الذي تواجه فيه الصين تهديدًا بفرض رسوم جمركية عليها بمليارات الدولارات.



وهذا الفائض التجاري القياسي لصالح الصين هو أساس تنديد ترامب بما يقول إنه ممارسات تجارية غير منصفة من قبل بكين تضر بالشركات الأميركية وتدمر الوظائف.



وأظهرت بيانات الجمارك أن الفائض سجل ارتفاعًا بنسبة 4.2% عن الفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 22.2 مليار دولار الشهر الماضي، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 10% بينما ارتفعت الواردات بنسبة 20%.