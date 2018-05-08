القاهرة : الثلاثاء 08 مايو 2018
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اقتصاد
الثلاثاء 08/مايو/2018 - 02:44 م

ارتفاع فائض الصادرات الصينية إلى أمريكا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2161916

سجل فائض تجارة الصين مع الولايات المتحدة زيادة في أبريل، ما يؤكد الخلل في توازن الصادرات والواردات بين القوتين الاقتصاديتين الأبرز في العالم، واللتين تسعيان إلى التوصل إلى حل يمنع اندلاع حرب تجارية.

ويرجح أن تزيد الأرقام التي صدرت الثلاثاء من تصميم واشنطن على إصلاح الميزان التجاري مع الصين بعد أن انتهت محادثات عالية المستوى في بكين الأسبوع الماضي بإقرار الطرفين بوجود اختلافات كبيرة في الدخل من التجارة بينهما في الوقت الذي تواجه فيه الصين تهديدًا بفرض رسوم جمركية عليها بمليارات الدولارات.

وهذا الفائض التجاري القياسي لصالح الصين هو أساس تنديد ترامب بما يقول إنه ممارسات تجارية غير منصفة من قبل بكين تضر بالشركات الأميركية وتدمر الوظائف.

وأظهرت بيانات الجمارك أن الفائض سجل ارتفاعًا بنسبة 4.2% عن الفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 22.2 مليار دولار الشهر الماضي، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 10% بينما ارتفعت الواردات بنسبة 20%.

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