"بوتين" يدعو النواب لتأييد ترشيح "ميدفيديف" رئيسًا للوزراء

طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، نواب البرلمان، بتأييد ترشيح ديميتري مدفيديف لمنصب رئيس الوزراء، مؤكدًا على أهمية تشكيل الحكومة الجديدة في أسرع وقت.



وقال "بوتين"، متحدثًا إلى مجلس الدوما: "لابد أولا وقبل كل شيء من الموافقة على رئيس الحكومة، وأدعوكم مرة أخرى، أدعو جميع النواب وممثلي جميع الكتل، على الرغم من أن دميتري أناتوليفيتش يمثل الحزب الرئيسي في البرلمان، ومع ذلك بأنا أدعو جميع الكتل إلى تأييد اقتراحي بتعيين ميدفيديف رئيسًا لوزراء روسيا".