وزراء إعلام "الرباعي العربي" يجتمعون بالقاهرة لبحث أزمة قطر

يجتمع وزراء إعلام دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب "مصر، المملكة العربية السعودية، الإمارات، والبحرين"، مساء اليوم الثلاثاء، بالقاهرة، قبل انطلاق أعمال اجتماع وزراء الإعلام العرب بالجامعة العربية غدًا الأربعاء.



وبحث وزراء الدول الأربعة، تنسيق المواقف المشتركة، بشأن كيفية التعامل مع إصرار قطر على مواقفها الداعمة للإرهاب، وعدم استجابتها للشروط التي وضعتها لإنهاء المقاطعة.



ويأتي هذا الاجتماع في ظل استمرار الأزمة القطرية التي تقترب من عامها الأول، بعد أن أعلنت دول الرباعي العربي، في الخامس من يونيو الماضي، قطع العلاقات مع قطر بسبب دعمها للإرهاب وتمويل التنظيمات المتطرفة، وهو ما تتنصل منه الدوحة حتى الآن.