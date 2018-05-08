تأجيل محاكمة بديع و738 متهمًا فى "فض رابعة" لـ12 مايو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة مرشد جماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع و738 متهمًا من قيادات وأعضاء الجماعة، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة"، لجلسة 12 مايو لاستكمال سمع مرافعة الدفاع.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، بعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد ووليد رشاد.



وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفضتجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.