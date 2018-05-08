حبس ضابطى شرطة لاتهامهما بالاتجار فى الحشيش

قضت نيابة السويس العامة، صباح اليوم الثلاثاء، بحبس ضابطين شرطة، 4 أيام على ذمة التحقيق، لتورطهما في الاتجار في المواد المخدرة، عقب ضبطهما وبحوزتهما كيلو ونصف من مخدر الحشيش.



وكانت مباحث مكافحة المخدرات، قد ألقت القبض على المتهمين "أ.س" و"م.م"، بحوزتهما 15 طربة حشيش تقدر بكيلو ونصف أثناء عبورهما نفق الشهيد أحمد حمدي بغرض الاتجار.



وباشرت نيابة السويس التحقيق مع الضابطين في فرق الأمن بالسويس، حيث أنكرا أثناء التحقيق معهما علاقتهما بالمواد المخدرة أو سبب وجودها فى السيارة.



فيما استمعت نيابة السويس لأقوال ضباط مباحث المخدرات، الذين أكدوا أنهم رصدوا المتهمين، في الواقعة، وأن أحدهم كانت تحوم حوله عدد من الشبهات، وفور معرفتهم بقرار سفرهم لسيناء تم إعداد كمين لهما في نفق الشهيد أحمد حمدي، وبالفعل تم ضبط المخدرات في جزء مخفي بالسيارة، وحُرر محضر بالواقعة.



وقررت نيابة السويس حبس المتهمين 4 أيام وإجراء تحليل مخدرات لهما، لبيان إذا كانوا يتعاطون مواد مخدرة من عدمه.