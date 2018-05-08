السيسي يستقبل نظيره الأوغندي بقصر الاتحادية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، نظيره الأوغندي يورى موسيفينى، بقصر الاتحادية؛ حيث جرت مراسم استقبال رسمية، ثم عزفت الموسيقي العسكرية السلامين الوطنيين الأوغندي والمصري.



واستعرض الرئيسان حرس الشرف وصافح الرئيس الأوغندي كبار مستقبليه، كما صافح الرئيس السيسي الوفد المرافق للرئيس موسيفيني، ثم التقط الرئيسان صورة تذكارية داخل القصر الرئاسي.



ومن المقرر أن يتم التوقيع على عدد من الوثائق بين مصر وأوغندا، تتناول دعم التعاون الثنائي في مجالات الزراعة والتجارة والمناطق الصناعية والكهرباء والطاقة المتجددة، وبعد ذلك يعقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا عقب انتهاء مباحثاتهما.



