ارتفاع فائض الميزان التجارى بألمانيا فى مارس

ارتفع فائض الميزان التجارى فى ألمانيا فى شهر مارس الماضي، وبأكثر من توقعات المحللين، بدعم تراجع فى الواردات وزيادة فى الصادرات.



وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الفيدرالية، اليوم الثلاثاء، عن أن فائض الميزان التجارى المعدل موسميًا فى أكبر اقتصاد أوروبى نما عند 22 مليار يورو (26.20 مليار دولار) فى شهر مارس، مقابل 19.4 مليار يورو في فبراير.



وكانت توقعات المحللين قد أشارت إلى أن فائض الميزان التجارى في ألمانيا سيسجل ارتفاعًا إلى مستوى 19.9 مليار يورو.



وأوضحت البيانات أن صادرات ألمانيا سجلت زيادة للمرة الأولى منذ نوفمبر الماضى بنحو 1.7%.



