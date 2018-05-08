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الثلاثاء 08/مايو/2018 - 01:29 م

الصين تحدد موقفها من "الاتفاق النووي" مع إيران

غين شوان،
غين شوان،
وكالات
dostor.org/2161762

صرح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، غين شوان، بأن الصين تعتبر خطة العمل الشاملة المشتركة لتسوية قضية البرنامج النووي الإيراني صفقة مشروعة وضرورية للحفاظ على الاستقرار الإقليمي، بالإضافة إلى نظام عدم انتشار الأسلحة النووية، وأن بكين تنوي التمسك بشدة بتنفيذ ما عليها من التزامات في إطار هذه الاتفاق.

وقال غين شوان، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "لقد سمعنا في الأيام الأخيرة الكثير من المناقشات حول الاتفاق الإيراني، وكانت هناك العديد من التناقضات والتوتر".

وأضاف: "تعتبر الصين خطة العمل الشامل المشتركة لتسوية قضية البرنامج النووي الإيراني بمثابة صفقة دولية تم التوصل إليها من خلال المباحثات بين (السداسية) وإيران، ثم أقرها مجلس الأمن الدولي".

وبحسب الدبلوماسي الصيني، ستساعد سلامة هذه الصفقة وأساسها الراسخ الذي لا يتزعزع في الحفاظ على تمسك جميع الأطراف بمراعاة النظام الدولي لعدم انتشار الأسلحة النووية، بالإضافة إلى تأمين السلام والاستقرار في الإقليم.

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