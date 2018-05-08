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الثقافة
الثلاثاء 08/مايو/2018 - 01:28 م

«أوركسترا عطيل» على مسرح قصر ثقافة الفيوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمال عاشور
dostor.org/2161758

تقدم فرقة صلاح حامد المسرحية، عرض «أوركسترا عطيل» على مسرح قصر ثقافة الفيوم، ولمدة 10 أيام.

«أوركسترا عطيل»، تأليف وليم شكسبير، إعداد وإخراج أشرف حسني، وتدور أحداثها فيما بين البندقية وقبرص.

يعتقد أنها كتبت في سنة 1603 وهي مستوحاة من قصة إيطالية بعنوان "النقيب المغربي"، كتبها سينثو تليمذ جيوفاني بوكاتشو، ونُشرت لأول مرة عام 1565م.

تدور المسرحية حول 4 شخصيات رئيسة: عطيل الجنرال المغربي في الجيش البندقي وزوجته ديدمونة والملازم كاسيو مساعد عطيل وحامل الراية ياجو المنافق.

تتنوع مواضيع المسرحية بين العنصرية، الحب، الغيرة، والخيانةـ قدمت شخصية عطيل في مسرحيات وأفلام عديدة.

وقدّم "شكسبير" شخصية عطيل بنحو إيجابي على رغم عرقه المختلف، وهو أمر غير مألوف في الأدب الإنجليزي، حيث من العادة وصف العرب وغيرهم من ذوي البشرة الداكنة كأشرار متوحشين.

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