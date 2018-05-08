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سياسي
الثلاثاء 08/مايو/2018 - 01:28 م

مي محمود: "الجندي" الأقرب لرئاسة البرلمان الإفريقي (حوار)

النائبة مي محمود،
النائبة مي محمود، عضو البرلمان الإفريقي،
عائشة حسن
dostor.org/2161757

قالت النائبة مي محمود، عضو البرلمان الإفريقي، وأمين سر لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن النائب مصطفى الجندي، المرشح المصري في انتخابات رئاسة البرلمان الإفريقي، لديه فرصة قوية للفوز، لعدد عوامل اهمها دعم القيادة المصرية بدءًا من الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، وحتى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي دعمه من خلال حرصه على تواجد مصر في القارة الإفريقية من جديد، وتعزيز علاقاته مع دولها، وتنصيبه رئيسًا للاتحاد الإفريقي 2019، سيساهم في دعم النائب كثيرًا.

وأكدت محمود، في حوارها لـ«الدستور»، أن ملفات حقوق الإنسان والأمن والسلم، والقضايا المشتركة التي تجمع القارة الافريقية أبرز الملفات التي يجب طرحها من جديد، ووضعها على رأس قائمة أولويات المناقشة على أجندة أي مرشح سيفوز بالانتخابات، لافتة أن اللجنة في البرلمان ستقوم بزيارة لجنوب افريقيا لاستكمال جولات البرلمان المصري لحشد الدعم للمرشح المصري، مصطفى الجندي، في عدد من دول القارة السمراء.

- بداية.. خطة تحرك لجنة الشئون الإفريقية لدعم المرشح مصطفى الجندي لرئاسة البرلمان الإفريقي؟
اللجنة انهت جولاتها بالفعل نظرًا لاقتراب موعد إجراء الانتخابات، إلا إن اللجنة تقوم بزيارة حالية لجنوب افريقيا للتأكد من حشد الدعم للمرشح المصري في كل دولة من الـ54 دولة المنضمة للبرلمان الافريقي، فضلًا عن قيام اللجنة بعدد من الجولات الخارجية بدول أفريقيا للترويج لبرنامج مرشحنا الجندي، وعقد المزيد من التربيطات والاتفاقيات مع نواب هذه الدول لحثهم على دعم مصر بالانتخابات، وآملة في حصول المرشح على هذا المنصب الرفيع ويحوز على نسبة تصويت عالية، فكثير من الدول التي قامت اللجنة بزيارتها أعلنت دعمها للمرشح المصري، مؤكدة على أنه رجل ذات خُلق عظيم، ويحترم كل نائب داخل البرلمان.

- تقييمك للبرنامج الانتخابي للمرشح مصطفى الجندي؟
النائب الجندي لديه فرصة قوية وكبيرة للفوز، فبرنامجه ركز كثيرًا على المشكلات التي تواجه القارة الافريقية بصفة عامة، ووضع استراتيجيات لمعالجتها، فضلًا عن اعتزامه حل أي أزمة في وقتها وعدم الانتظار لتطور أي خلاف أو أزمة من الممكن أن تؤثر على أي علاقة بين أي دولتين افريقيتين، كذلك وضع رؤية جديدة للتعامل مع القضايا المشتركة في القارة السمراء، وتحويل برلمان افريقيا إلى تشريعي وليس مقتصر على الاستشارة فقط، فهي نقطة قوية تميز برنامج النائب المرشح فكل هذا يؤهله عن جدارة لمنصب رئيس البرلمان الافريقي، بتأييد من دول القارة أنفسهم وليس مصر فقط.

- توقعاتك لنتيجة الانتخابات؟
المرشح المصري لديه نقاط قوة عديدة وليتلقى دعم كبير من القيادة المصرية، سواء من الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أو وزارة الخارجية، ولكن لا يجب أن ننسى تواجد مصر بصفة عامة في القارة الافريقية بفضل الجولات المكوكية والمساعي التي يقوم بها الرئيس السيسي في القارة لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات الافريقية التي يمتد أصولها لآلاف السنين، فكل هذه الأوضاع الجديد ستدعم النائب مصطفى الجندي، وستزيد من فرص فوزه بدرجة كبيرة، فأهم حاجة في الانتخابات هو حسن التخطيط وإدارة الحملة بشكل متكامل وهذا ما يحدث في الفترة الأخيرة المتبقية، فالدعم من جميع الاتجاهات.

ما الملفات التي ترينها من وجهة نظرك لا بد وأن يتم وضعها على أولوية المناقشات في البرلمان الافريقي؟
هناك عدد من الملفات لا بد وأن يتم الاهتمام بها وتكون على رأس أجندة أي مرشح لرئاسة البرلمان الافريقي، وهي إعادة مناقشة كافة القضايا التي تواجه القارة، سواء المتعلقة بالأمن أو الاستثمار، أو التجارة، أو التبادل المعرفي، فكل هذه الملفات في حاجة لترتيبها من جديد ووضعها على الأجندة الخاصة بالبرلمان، بالإضافة إلى وضع آليات جيدة للتعامل بين دول القارة وبعضها البعض، وتزويد بحث سبل التعاون وتعزيز تاريخ العلاقة المصرية بالقارة الافريقية، وأرى من وجهة نظري أن ملفات حقوق الإنسان، والأمن والسلم، يعدان من أهم الملفات على اجندة أي برلمان أو اتحاد أو أي تجمع دولي، خاصة وأن القارة الافريقية في حاجة لحل مشكلاتها وأزماتها التي تواجهها من فقر وبطالة وانتشار الأمراض والجماعات الإرهابية، فكل هذه القضايا تحتاج لحزمة تشريعية جديدة تواجه بها ما يقف أمام حركة تنميتها، ولن يحدث ذلك قبل اتخاذ قرار تحويل البرلمان الافريقي من استشاري لتشريعي حتى يتمكن من إعداد أجندته الخاصة بالقارة.

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